"Douane bewaakt haven met 22 man" VAKBOND REAGEERT OP DE WEVER OVER DRUGSMAFFIA: PATRICK LEFELON

05 september 2018

02u43 0 Antwerpen "De strijd tegen de drugsmaffia is moeilijk te winnen als je maar 22 douaniers kan inzetten voor de bewaking van de enorme havengebied." Dat zegt Karin Van Hoffelen, ACOD-afgevaardigde bij de douane in een open brief na de uitspraken van burgemeester Bart De Wever. De directie van de douane spreekt van een honderdtal douaniers die mee instaan voor de bewaking van de haven.

Karin Van Hoffelen (ACOD) werkt al 32 jaar als douanier. De jongste 3,5 jaar zit zij in het bewakingsteam voor het Antwerpse havengebied.





"De uren na de uitspraken van De Wever over corruptie en drugsmaffia hebben heel wat collega's mij verontwaardigd opgebeld. Er zijn douaniers gepakt en veroordeeld voor hun hand- en spandiensten aan drugsbendes. Dat zal niemand ontkennen. Toch is het grof dat burgemeester De Wever die verdachtmaking zonder bewijs veralgemeend naar alle douaniers."





Volgens Karin Van Hoffelen heeft de douane welgeteld 22 mensen in dienst die de Antwerpse haven 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bewaken.





"Zeker in verlofperiodes hebben wij amper één ploeg met 2 douaniers op de baan in een havengebied van 12.000 hectare. Wij mogen ladingen en brandstoffen controleren maar daarvoor is geen tijd. Dé prioriteit is tegenwoordig het opvolgen van 'smart Seals'. Dat zijn een soort douanezegels die ongemerkt op verdachte containers worden geplaatst. Wanneer zo'n container wordt opgehaald, moet onze patrouille die opvolgen. Het systeem werkt echter langs geen kanten. Van de 12 'smart Seals' werken er nog maar 2. De rest is stuk of is verdwenen. De fysieke controle van containeres is ook een druppel op een hete plaat. Slechts 0,5 %, of 1 op de 200 containers, wordt geopend."





Minister Johan Van Overtveldt die verantwoordelijk is voor de douane, wuifde de meeste kritieken van de ACOD gisteren weg.





Honderdtal

Woordvoerder Ferry Comhair: "Het bewakingsteam van de douane telt 26 agenten. Het team is één van de ondersteunende diensten voor het drugsteam. Als we alle ondersteunende diensten samentellen, komen we aan een honderdtal douaniers. Daarnaast staat ook de politie en de privébewaking in voor de beveiliging van de terminals."





De minister spreekt tegen dat maar 0,5 % van de containers wordt gecontroleerd. "Er wordt gecontroleerd op basis van een risicoanalyse. Die wordt aangestuurd door een intelligente selectiemotor, die recent overigens ook weer vernieuwd is. Op basis daarvan wordt ongeveer 1,6% van alle binnenkomende containers opengedaan en gecontroleerd. Dat percentage is in lijn met dat van onze buurlanden", besluit woordvoerder Ferry Comhair.