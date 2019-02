“Door tunnel rijden moet belevenis op zich worden”: 100 arbeiders dag en nacht bezig aan autoweg onder Operaplein David Acke

13 februari 2019

17u05 0 Antwerpen Diep onder het Operaplein zijn een honderdtal arbeiders dag in dag uit bezig aan twee tunnelkokers. Die moeten tegen februari 2020 open gaan voor het autoverkeer dat zo van noord naar zuid en omgekeerd kan.

De tunnelmond is indrukwekkend, de idee wat hier al verwezenlijkt is, mogelijk nog indrukwekkender. “Hier wordt hard gewerkt”, vertelt uitvoerend architect Wim Aerts. “Je ziet het hier week na week evolueren. De grote constructiewerken zijn zo goed als klaar. Nu zijn we bezig met alle techniek in orde te brengen. Nadien kan er overgegaan worden tot de afwerking van de tunnels en parking.” Zo een 340 wagens zullen verspreid over drie ondergrondse verdiepingen kunnen staan. “Dat zullen voornamelijk dagjesmensen zijn die komen shoppen op de Meir.” De parking zal via de tunnel te bereiken zijn, zowel voor wie van het zuiden als van het noorden komt. En alleen door de tunnel rijden, moet een belevenis op zich worden.

Historische omwalling

“Wie richting het zuiden van Antwerpen rijdt, zal aan zijn rechterzijde tachtig meter lang de oorspronkelijke omwalling te zien krijgen van de vroegere stadsmuren. Aan de linkerzijde komen geluidsabsorberende panelen die het geluid zullen dempen. Wie richting het noorden rijdt, zal aan de rechterkant een matte glaspartij zien die uitgeeft op de parking. Zo zullen de voorbijrijdende wagens vanop de parking te zien zijn door het matte glas”, vertelt Aerts. Anders dan traditionele ondergrondse parkings, kozen de architecten om te spelen met het ruimtegevoel. “Alles blijft open zodat je van op elke verdieping zicht hebt op het andere. Bovendien zweeft de autotunnel richting het noorden van Antwerpen. De volledige rijweg is met behulp van een stalen constructie vastgemaakt aan de dakplaten van het Operaplein. Zo behoud je onder de rijweg een maximaal open ruimte voor de parkeerplaatsen.”

Tunnel? Zeg maar huzarenstukje

Met de in- en uitrit erbij zal de totale lengte van de tunnels zo een 550 meter bedragen. Meet je enkel het deel onder de grond, dan kom je toch al gauw rond de 200 tot 220 meter tunnel. Al doet het woord ‘tunnel’ deze constructie misschien wat te weinig eer aan. Het gehele ondergrondse complex is namelijk niet alleen een doorrit voor het verkeer maar tegelijk een ondergrondse parking en toegang tot de premetro Opera.

In maart wordt de stalen constructie geleverd die dienst zal doen als trambrug over de vroegere Kipdorpbrug. Pendelaars zullen op die manier over de historische site rijden en die kunnen bewonderen door het ijzeren rasteren.