"Door het oog van de naald gekropen" FAN BEERSCHOT WILRIJK WEER STABIEL NA VAL VAN ACHT METER SANDER BRAL MATHIAS MARIËN

12 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Beerschotfan Kevin De Smet (31) is zaterdagavond door het oog van de naald gekropen nadat hij in de tribunes van Jan Breydel acht meter naar beneden viel. Uit camerabeelden blijkt dat het slachtoffer reageerde op provocaties van Cerclefans die na de wedstrijd het veld bestormden. Ondertussen is zijn situatie stabiel. "Kevin kan ondertussen al terug praten", zeggen zijn vrienden.

Vlak na het laatste fluitsignaal braken rellen uit. De fans van Beerschot Wilrijk waren niet opgezet met de provocaties en probeerden op alle mogelijke manieren tussen de Cerclefans te geraken. De politiemacht had de handen vol om de gemoederen te bedaren. Buiten het stadion probeerden de bezoekers een omheining te slopen om de oversteek naar de groen-zwarte kant te maken. "Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om een grote confrontatie tussen beide supportersgroepen te voorkomen", zegt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. Bij de schermutselingen, waarbij stoelen en bakstenen in het rond werden gegooid, raakten twee agenten lichtgewond.





Op dat moment was het grootste slachtoffer al gevallen. Na de bestorming van het veld gingen de thuissupporters die van Beerschot provoceren. Fervente supporter Kevin De Smet (31) reageerde, ging op een reling staan en verloor daarbij het evenwicht. Hij kwam acht meter lager terecht in de neutrale zone. Een supporter probeerde nog via een sponsordoek naar beneden te kruipen om hulp te bieden, maar werd weggehaald door de politie. De verslagenheid onder de fans van Beerschot Wilrijk was gisteren nog steeds groot.





Kaakbeen verbrijzeld

"Het komt goed met hem. Al is hij volgens de dokters door het oog van de naald gekropen", zegt goede vriend Danny Van Regenmortel. "Zijn kaakbeen is volledig verbrijzeld. Het kost hem heel veel moeite om te praten. Wat ik denk van de provocerende Cerclefans? Daarover moeten we niet lullen. Wij hebben vorig jaar net hetzelfde gedaan toen we kampioen speelden. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal." Ondertussen is duidelijk geworden dat de zenuwen al vóór aanvang van de wedstrijd strak gespannen stonden. "De fans van Beerschot waren veel te laat vertrokken uit hun rustplaats", legt de korpschef uit. "Daarna reden drie supportersbussen nog eens verkeerd omdat ze de opgegeven route niet volgden. Pas een kwartier voor de aftrap kwamen de bussen toe aan Jan Breydel." Dat zorgde onder de fans voor heel wat nervositeit. Wat volgde was een bestorming van de ticketing, waarbij het controlesysteem en de omheining schade opliep. "Dat zorgde ervoor dat niet iedereen kon gefouilleerd worden", aldus Van Nuffel. Het resultaat liet zich tijdens de wedstrijd raden: in het bezoekersvak ontploften heel wat bommetjes. De camerabeelden uit het stadion zullen worden doorgegeven aan de politie. Die kan verdere stappen ondernemen tegen de heethoofden.