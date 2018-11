“Dokter had meer oog voor tv dan voor patiënte met hartinfarct”: spoedarts staat 7 jaar na dood Tamara (34) voor rechtbank BJS

28 november 2018

Zeven jaar na de plotse dood van Tamara Huijgen (34) uit Stabroek staat een Antwerpse spoedarts voor de strafrechter. Volgens het parket stelde hij de foute diagnose én reageerde hij te traag. “Hij dacht aan hyperventilatie, terwijl ze een hartinfarct doormaakte.”

Tamara was in de ochtend van 14 december 2011 onwel geworden op haar werk. Ze voelde zich zo slecht dat ze naar de spoed van het ZNA Jan Palfijn in Merksem ging. Maar de spoedarts deed de klachten van de vrouw af als hyperventilatie en liet haar weer naar huis vertrekken. Omdat Tamara zich almaar slechter voelde, trok ze diezelfde avond weer naar de spoed. Deze keer was de beklaagde F.G. (61) er aan het werk.

Drie verplegers zouden later verklaren dat spoedarts F.G. die nacht “maar moeilijk te mobiliseren was”. “Hoewel de bloedwaarden van Tamara verontrustend waren, wilde de beklaagde eerst iets eten en het nieuws op tv kijken”, zei procureur Kim De Laet. “Omdat de verpleging bleef aandringen, is hij dan toch naar de patiënt gaan kijken en gaf hij de opdracht voor een tweede bloedafname.”

Omdat de resultaten van de tweede test zó verstoord waren, maakte de verpleging op eigen initiatief een elektrocardiogram (EKG). Procureur De Laet: “Met de resultaten zijn ze dan naar de beklaagde gestapt, waarna ze erop aandrongen om de patiënt naar intensieve zorgen over te brengen. Daar was echter enkel een assistent in opleiding aanwezig. De verpleging vond dan dat er een specialist bijgehaald moest worden. Alweer moesten ze bij de beklaagde aandringen zodat die naar de cardioloog van wacht zou bellen.”

“Uur gewacht”

De cardioloog besloot dat Tamara een hartinfarct aan het doormaken was en liet haar onmiddellijk naar het Middelheimziekenhuis overbrengen voor een dringende operatie. Daar overleed de jonge vrouw vijf uur nadat ze in Merksem de spoed was binnengekomen.

Het diensthoofd van Jan Palfijn was na de feiten niet mals voor de spoedarts: “F.G. had de patiënt sneller moeten gaan opzoeken, in plaats van een uur te wachten na de eerste bloeduitslag. Ook nadat de resultaten van de EKG bekend waren, had hij meteen de cardioloog van wacht moeten bellen.”

De medische experts, die zich in opdracht van de onderzoeksrechter over het dossier hadden gebogen, vonden dat F.G. ook in de fout was gegaan: “Hij schatte het klinische beeld van het slachtoffer fout in”, luidt het in het rapport. “F.G. stelde – net zoals bij de eerste opname – de diagnose van hyperventilatie, maar de resultaten van de bloedafname wezen op een onderliggend probleem.”

Vrijspraak gevraagd

Vandaag, bijna zeven jaar na de dood van Tamara, is de zaak door de correctionele rechtbank behandeld. F.G., die nog steeds bij ZNA aan de slag is, riskeert de opschorting (schuldig, maar geen straf) voor onopzettelijke doding.

Maar F.G. wil liever de vrijspraak. “Op de spoeddienst zie je wellicht meer hartinfarcten dan bij eender welke cardioloog”, zei hij. “Deze vrouw vertoonde een zéér atypisch ziektebeeld, waardoor ik de diagnose van longproblemen heb gesteld. Als dokter kan je - jammer genoeg - niet áltijd exact de vinger op de wonde leggen.”

De familie van Tamara had de zaak na zeven lange jaren liever laten rusten. Ze koos ervoor om het proces niet bij te wonen.

Vonnis op 2 januari.