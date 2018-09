"Dit verandert aanschijn van 't stad" JARIGE KATHEDRAAL BAADT IN HYPERMODERNE LEDVERLICHTING PHILIPPE TRUYTS

02u24 0 Antwerpen Het hééft best wat geld gekost - 2,4 miljoen euro - maar de nieuwe verlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal maakte zaterdag veel indruk op duizenden toeschouwers. De show vierde de 500ste verjaardag van de wijding van het kruis van de belforttoren, op 1 september 1518.

Géén 'Oh Lieve-Vrouwetoren' van La Esterella op het moment suprême, wél de modernere beats van Coely's 'Celebrate' toen de toren en de straten rondom plots in een hemels wit licht baadden. Ook een kathedraal moet met haar tijd meegaan. "Ik ben echt zenuwachtig, dat gebeurt me niet vaak", gaf Bart De Wever toe voor hij op de Handschoenmarkt op de rode knop duwde. "Ik heb jarenlang naar deze avond uitgekeken. De toren stond altijd voor wie we als Antwerpenaren zijn. Het aanschijn van de stad zal nu voorgoed veranderen."





Even sloop er twijfel in de hoofden van de toeschouwers, toen het licht tot twee keer een tijdje doofde. Ook De Wever sloeg voor de zekerheid een paar keer extra op de rode knop. Niets aan de hand, zo bleek snel.





Pastoor Rudi Mannaerts was de extase nabij. "Schit-te-rend hoe het stenen kantwerk van de toren tot zijn recht komt", zei hij op ATV. Zijn vrees dat de 'mooiste gotische toren ter wereld' als een raket zou worden gelanceerd, bleek ongegrond. Duizenden smartphones gingen in elk geval wel de lucht in. Ook bij Patrick Van Cauteren uit Edegem. "Hier wou ik bij zijn. Als ik op een lastige dag in de stad kom en die toren zie staan, denk ik: hier doe je het voor. Ik heb al veel steden bezocht, maar onze toren is de mooiste."





Schepen van Publiek Domein Ludo van Campenhout (N-VA) werd er lyrisch van: "Dit is het moment dat je hart sneller begint te slaan, wanneer je Antwerpens mooiste zo ziet schijnen."





Emma van der Kaden, die ook lector is in de kathedraal, woont op de hoek van de Groenplaats en de Nationalestraat. "Ik heb een magnifiek zicht op de klok. Het nieuwe licht doet de toren recht aan."





Op meer effecten gehoopt

En toch: links en rechts valt een kritische noot te horen. Paul Nelissen uit Ranst had iets meer spektakel verwacht. "Met kerst ziet het er op de Grote Markt van Brussel altijd imposant uit. Ik had me qua effecten en kleuren meer voorgesteld."





Dat werd dan weer goedgemaakt met de betoverende luchtacrobatie van Theater Tol. Tourist LeMC sloot af met een ode aan de stad.





Het lichtplan van de kathedraal is ontworpen door Susanna Antico. Een centrale lichtcomputer stuurt de installatie van 780 ledlampjes via een netwerk van glasvezel aan. In totaal is 13 kilometer kabel getrokken. Het verbruik ligt de helft lager dan bij de vroegere, gele verlichting. In de loop van 2019 gaat het licht op de toren weer uit. Dan start zoals we al aankondigden een nieuwe restauratie die twee jaar zal duren.