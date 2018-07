"Dit is een aanslag op de horeca" CAFÉBAZEN GROTE MARKT NIET OPGEZET MET KOMST FANDORP OP PLANTINKAAI JONATHAN BERNAERTS

05 juli 2018

02u52 0 Antwerpen Niet iedereen is gelukkig met de komst van het fandorp op de Plantinkaai. En al helemaal niet met de verdubbeling van het aantal toeschouwers naar 20.000. Horeca-uitbaters op de Grote Markt ondervinden inkomensverlies en hekelen dat het fandorp een domper zet op de voetbalsfeer in de binnenstad.

De WK-koorts stijgt zienderogen. De locaties waar de wedstrijden op groot scherm getoond worden - denk aan de Dageraadplaats, Park Spoor Noord of het fandorp op de Plantinkaai - puilen uit van het volk. Op advies van de politie is daarom beslist om de capaciteit van die laatste te verdubbelen. Geen 10.000, maar 20.000 fans kunnen vrijdag de kwartfinale tegen Brazilië aan de Scheldekaaien bekijken.





Niet iedereen is echter gelukkig met de komst van het fandorp, en al zeker niet met de verdubbeling van het aantal toeschouwers. Horeca-uitbaters op de Grote Markt noemen het een 'aanslag op de lokale horeca'. "Zonder overleg is er beslist om op een steenworp van de Grote Markt een mega-evenement neer te poten", zegt Kid Van Thienen, de zaakvoerder van Kid's Rhythm 'n' Blues Kaffee. "Door de komst van het fandorp zitten de cafés in de binnenstad halfvol, terwijl de meesten zélf ook de wedstrijd uitzenden. Van een bruisende sfeer is hier weinig te merken. Integendeel. En dat is doodzonde. Nét op deze momenten kunnen we wat extra verdienen."





Kans gemist

Olivier Reyniers van bistro Backyard beaamt: "Ik herinner me Breda vier jaar geleden, toen de Nederlanders deelnamen aan het WK. Het bestuur had daar toen beslist dat er geen groot scherm mocht komen. De cafés hadden daarom allemaal zélf schermen geplaatst. Breda baadde in een heerlijke voetbalsfeer. Die kans heeft Antwerpen gemist. En het klopt dat er heel wat supporters na de wedstrijd de stad intrekken. Maar die hebben vaak al meer dan genoeg gedronken."





Op het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor Evenementen, vinden ze de kritiek onterecht. Woordvoerder Johan Vermant: "Het fandorp een mega-evenement? Dat is relatief. Zelfs na de verdubbeling ligt het ruim onder de capaciteit van het EK 2016-fandorp op de Gedempte Zuiderdokken. Dat telde destijds 30.000 toeschouwers."





Volgens Vermant lag de keuze voor de Plantinkaai voor de hand. "Op de Gedempte Zuiderdokken kon de organisatie niet terecht omwille van de werken daar. De Plantinkaai is een goed alternatief: het ligt netjes op wandelafstand tussen de horecakernen Zuid en Historisch Centrum. Het aantrekken van duizenden fans is net een opportuniteit voor onze horeca, die trouwens zelf ook een scherm mogen plaatsen", gaat de woordvoerder verder. "Het fandorp sluit één uur na matchafloop, zodat de toeschouwers nadien nog kunnen nakeuvelen op een terrasje."