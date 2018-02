"Dit beleid werkt duidelijk niet" OPPOSITIE IS HARD OVER RAPPORT ILLEGALE CIRCUIT IN BORGERHOUT NINA BERNAERTS

27 februari 2018

03u05 0 Antwerpen De schietpartij van afgelopen weekend in Borgerhout laat de gemeenteraadsleden niet koud. Op de gemeenteraad gisterenavond vielen harde woorden rond het recente rapport over het illegale circuit in de wijk. Ook rond de vertraging van de wegenwerken waren er veel vragen.

De recente schietpartij in Borgerhout van afgelopen weekend en de recent uitgekomen 'gebiedsscan' zorgde in de gemeenteraad van Antwerpen voor heel wat vragen. Uit de 'gebiedsscan' blijkt dat in Borgerhout de illegale economie groter is dan de legale economie. Een groot deel van Borgerhout zou ook in handen zijn van machtige clans. Hun uiterlijk vertoon van rijkdom is dan weer een lokmiddel voor de jongeren van Borgerhout. "En paradoxaal genoeg, er is minder criminaliteit in deze buurt want je plast niet waar je eet. We leren in dit rapport niets nieuws, wij zeggen dit al jaren, maar nu vijf jaar later is er dus niets veranderd. De tijd van analyse is voorbij, we staan 7 maanden voor de verkiezingen, er hadden al oplossingen moeten zijn", concludeerde gemeenteraadslid Filip Dewinter (Vlaams Belang). Ook Groen haalde scherp uit naar aanleiding van het rapport. "Het is duidelijk dat dit beleid niet werkt. Wij zeggen al jaren dat het geld gevolgd moet worden en niet enkel de oppervlakkige criminaliteit op te kuisen. Wat gaat er nu gebeuren?", zei Wouter Van Besien (Groen).





Kali-team

Een kolfje naar de hand van burgemeester Bart De Wever (N-VA) die vorige week nog met de hoogstgeplaatste politici het nieuwe taskforce van het Stroomplan kwam voorstellen. "Heel straf dat deze vragen komen van iemand die nog nooit een vraag heeft gesteld rond de problematiek in Borgerhout, iemand die er zelfs woont en jaren glashard de waarheid dus ontkend heeft", antwoordt hij naar Van Besien. "Dit rapport hebben wij besteld, en dit toont aan waarom er een Stroomplan nodig is. Met dit rapport hebben we alle verschillende overheden samen aan tafel gekregen om een 'Kali-team' op te richten en daarin te investeren. Dit bestuur heeft al meer dan 125 lokale handelaars in de stad dichtgedaan, door beroep te doen op verschillende wetten, zelfs de wet op hygiëne. Maar regelmatig botsen we als lokaal bestuur op muren. Door dit rapport, wat we trouwens nu voor meer plekken in Antwerpen zullen bestellen, kunnen we aan de slag met het kaliteam binnen het stroomplan." De vraag om het rapport over Borgerhout openbaar te maken vanuit Groen, bleef onbeantwoord.





Noorderlijn

Ook de vertragingen bij de Noorderlijn deden heel wat vragen opborrelen bij de gemeenteraadsleden, onder andere de communicatie van de stad richting de handelaren en de Antwerpenaren lag onder vuur. "Het begint met één tweet die ikzelf heb moeten sturen op 9 februari. En dan krijgen we een zeer droge mededeling van de stad. Hoe lang is dit eigenlijk al geweten? En is dit nu de nieuwe timing? We zitten met een aannemer die nog nooit een timing gehaald heeft? En de grote vraag: waarom is er vertraging?", vroeg raadslid Toon Wassenberg (sp.a). Verantwoordelijke schepen Koen Kennis hield de lippen stijf wat betreft de reden van de vertraging maar gaf wel toe dat er sinds september een overlegcommité is met de aannemer. "Maar ook dan was het erg moeizaam om een nieuwe timing vast te leggen. We voelden de bui hangen na de vertragingen van de Londenbrug en het Eilandje en dan is er een comité gestart met de aannemer. We hebben dan na lang aandringen een nieuwe timing gekregen. We hopen deze timing nog bij te kunnen sturen. Wat de communicatie betreft: wij spreken heel veel met de handelaars en de Antwerpenaren. Er is ook een infopunt waar mensen terecht kunnen." De schepen gaf ook nog mee dat De Lijn een pendelbus tussen de Paardenmarkt en de Van de Wervenstraat zal uittesten.





