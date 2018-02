"Dieselban doet uitstoot roet en stikstof met helft dalen" 28 februari 2018

03u00 0 Antwerpen Als je in Antwerpen alle diesels vervangt door benzinewagens van hetzelfde kaliber, daalt de uitstoot van stikstofoxiden met ruim 50 procent. Er zou ook 45 procent minder roet de lucht ingaan. Dat heeft het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) op vraag van actiegroep Ademloos berekend.

Wim Van Hees, boegbeeld van Ademloos, lanceerde afgelopen weekend in onze krant de idee om de verkoop van dieselauto's in België vanaf 2020 te verbieden.





ijn belangrijkste argument: een enorme gezondheidswinst in een land waar door de luchtvervuiling jaarlijks 10 tot 15.000 mensen te vroeg sterven. De dieselban wordt voor Ademloos dé grote nieuwe campagne. De Horta-avond van de actiegroepen gaat er op 7 maart dieper op in.





Verkoopsban

Diesels zijn vooral berucht om de hoge uitstoot van stilstofoxiden, roet en fijn stof. Logisch dus dat een verkoopsban grote effecten zou hebben. Voor stilstofdioxide berekent het VITO een daling van 65 procent, voor fijn stof PM 2,5 een krimp van 12 procent. Diesels braken dan weer minder CO2 uit dan benzineauto's. Een verbod op dieselauto's zou daardoor leiden tot 9 procent méér CO2.





Van Hees nuanceert: "Door roet vallen veel meer doden dan door CO2. Met een dieselban krijg je een enorm terugverdieneffect." (PHT)