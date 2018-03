"Die emoties, dat maken we op een bouwwerf niet mee" EIGENAAR DCA OP DREMPEL VAN HOOGSTE KLASSE MET BEERSCHOT WILRIJK KRISTOF DE CNODDER

10 maart 2018

02u28 0 Antwerpen Toen het Kempense bouwbedrijf DCA begin januari voetbalclub Beerschot Wilrijk overnam, kwamen grote baas Francis Vrancken en zijn rechterhand Luc Neefs in een andere wereld terecht. En wat moet dat dan worden als de club straks ook nog eens stijgt naar 1A? "Zowel voor 1A als voor 1B ligt er een scenario klaar", zeggen Vrancken en Neefs.

Francis Vrancken noch Luc Neefs had veel met voetbal toen ze vorige zomer besloten om met DCA Beerschot Wilrijk te gaan sponsoren. "Ik was dat jongetje dat zelfs op de speelplaats altijd op de bank zat", lacht Vrancken. Maar dat Beerschot Wilrijk veel potentieel heeft, hadden voetballeken Vrancken en Neefs wel door. Van sponsor groeide DCA snel uit tot eigenaar, met binnenkort de Saudische prins Abdullah bin Mosaad naast zich. Als het allemaal wat mee zit, kunnen de nieuwe aandeelhouders vanavond de promotie naar de hoogste klasse vieren.





"Er heerst bij ons natuurlijk een gezonde spanning", geeft Francis Vrancken toe. "Die was er vorige week ook al, toen we de heenmatch van de titelfinales tegen Cercle Brugge van vlak achter de dug-out volgden. Het was een indrukwekkende en fantastische ervaring, zeker omdat ons stadion vol zat en we met 1-0 konden winnen. Die emoties: dat maken we op een bouwwerf niet mee. Het zou mooi zijn als de ploeg morgen de kroon op het werk zetten. We nemen alvast een kratje champagne mee in de koffer van onze auto..."





Saudische prins

"Hopelijk moeten we dat niet vol mee naar huis nemen", pikt Luc Neefs in. "Tegelijk proberen we de zaken met een zekere nuchterheid te bekijken. Zelfs als het alsnog zou mis lopen, zal de hemel niet op onze kop vallen. Als we promoveren, zullen we er klaar voor zijn. Lukt het niet, dan zal er ook fors worden geïnvesteerd in de sportieve en organisatorische uitbouw van de club. In dat geval proberen we het volgend jaar gewoon opnieuw."





'We': dat is DCA én prins Abdullah bin Mosaad uit Saudi-Arabië. Er is dus een principeakkoord dat de prins eind juni vijftig procent van de Beerschotaandelen overneemt van DCA. "We hebben de prins zondag tijdens de match voor het eerst zelf ontmoet", gaat Francis Vrancken verder. "Een joviale, vriendelijke man, die samen met zijn afgevaardigde Jan Van Winckel veel voetbalknowhow en een uitgebreid netwerk binnenbrengt. Zelf weet ik intussen wel wat buitenspel is, maar een specialist ben ik niet (lacht). In die optiek zijn de bevoegdheden ook perfect verdeeld: Jan en de prins gaan zich vooral om het sportieve bekommeren, wij om het extrasportieve."





Een extrasportieve zaak die begin deze week naar boven kwam, was de eventuele bouw van een gemeenschappelijk Antwerps stadion: een ballonnetje dat burgemeester Bart De Wever nog eens opliet. "Wij houden van voetbal en wij houden van bouwen. Vanzelfsprekend staan wij open voor een nieuw stadion", knipoogt Francis Vrancken.





Extra comfort

"Intussen investeren we wel in extra comfort en veiligheid op het Kiel", benadrukt Luc Neefs. "Wij zijn trouwens zeer gecharmeerd door het Olympisch Stadion, maar er zijn bepaalde beperkingen qua mobiliteit. Hoe dan ook wachten we in het stadiondossier verder initiatief van de stad af. Waar we zelf meer haast mee gaan maken is de uitbouw van een nieuw jeugd- en oefencomplex. Qua infrastructuur is dat momenteel onze grootste prioriteit."





Het mag duidelijk zijn dat Vrancken en Neefs zich volop aan het 'smijten' zijn bij Beerschot Wilrijk, zeker in deze opstartfase. "Zonder dat DCA hier onder lijdt", onderstreept eigenaar Vrancken. "Integendeel, de weerklank die de firma nu krijgt, is ongezien. Om een voorbeeld te geven: voor we in het voetbal stapten, zaten we met veertig uiteenlopende vacatures die we maar moeilijk ingevuld kregen. Ondertussen zijn quasi al die plaatsen ingenomen. Geen toeval, volgens mij."





Berenpak

"Op vlak van naamsbekendheid maakte DCA een grote sprong voorwaarts", beaamt Luc Neefs. "Uiteraard kostte het geld om ons in te kopen in een voetbalclub, maar een nationale reclamecampagne ook."





In eerste klasse A zou die bekendheid alleen nog maar vergroten, vanavond kan het zo ver zijn... "We zitten in een gunstige uitgangspositie en de spelers zijn alweer enorm gefocust. Dat merkte ik toen ik deze week een paar keer langs de training passeerde. De jongens willen ook een tandje bij steken voor de ploegmaats die geblesseerd aan de kant staan. Als het effectief lukt, gaan we zeker een stevig feestje bouwen. En of ik dan in een paars berenpak over de Grote Markt zal lopen? Ik ben er helemaal klaar voor", besluit Francis Vrancken al grappend.