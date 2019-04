“Decolleté is niet gelijk aan prostituee”: Vlaams Belang lanceert nieuwe affichecampagne ‘Vrouwen zijn geen loslopend wild’ Annelin Marien

02 april 2019

14u37 0 Antwerpen ‘Vrouwen zijn geen loslopend wild’. Met deze slagzin lanceert Vlaams Belang samen met Vrouwen Tegen Islamisering een nieuwe affichecampagne tegen seksuele intimidatie. In heel de provincie Antwerpen zullen affiches opgehangen worden met boodschappen als ‘kort gerokt ≠ uitgelokt’ en ‘decolleté ≠ prostituee’.

Anke Van dermeersch, Vlaams Belang-politica en voorzitster van Vrouwen Tegen Islamisering, is de initiatiefnemer van de campagne: “Met de affiches willen we jonge vrouwen erop wijzen dat niet zij, maar de mannen in kwestie over de schreef gaan. Seksuele intimidatie wordt nooit uitgelokt door kleding of gedrag van vrouwen. Bepaalde bevolkingsgroepen hebben geen respect voor de westerse kledingstijl. De toevloed van vooral mannen uit Afrika en het Midden-Oosten vormt een gevaar voor westerse meisjes en vrouwen. De toenemende seksuele intimidatie door massa-immigratie, waarvan vrouwen het slachtoffer worden, moet stoppen.”

Afscheurstrookjes

Vlaams Belang organiseerde samen met Vrouwen Tegen Islamisering in het verleden al lessen zelfverdediging, maar nu gaat de partij dus voor sensibilisering via affiches. Die zullen tijdens de verkiezingscampagne tot 26 mei opgehangen worden aan de binnenkant van toiletdeuren in cafés, clubs en restaurants in heel de provincie Antwerpen. Er zijn ook afscheurstrookjes aan de affiches, waarop informatie staat om hulp in te roepen wanneer men slachtoffer wordt van seksuele intimidatie.

“We werken met vrijwilligers die gratis juridische, politieke en psychosociale bijstand verlenen”, zegt Van dermeersch. “We zullen alles doen om te zorgen voor ondersteuning van vrouwen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag door de toenemende islamisering en import van vrouwonvriendelijke culturen.”

Lik-op-stukbeleid

Vlaams Belang wil met de campagne ook aankaarten dat de wetgeving omtrent seksuele intimidatie aangepast moet worden. Het wil een lik-op-stukbeleid bij seksuele criminaliteit, en ook statistische gegevens over de eventuele link tussen etnische afkomst, religie en/of nationaliteit. “Een etnisch daderprofiel is geen discriminatie, maar een hulpmiddel ter bestrijding van criminaliteit tegen vrouwen en hun rechten en vrijheden”, aldus Anke Van dermeersch.