De Wever tempert euforie na oprollen clan Y.: “Er zijn nog zeker vijf Antwerpse misdaadfamilies actief”

Burgemeester laat Gentse criminologen Kali-team doorlichten BJS

24 februari 2019

16u38 0 Antwerpen “Nog zeker een vijftal andere misdaadfamilies zijn actief in Antwerpen.” Met die uitspraak zette Bart de Wever (N-VA) dit weekend een domper op de feestvreugde na het oprollen van de clan Y. De burgemeester laat het Kali-team, dat specialisten van de politie en andere controlediensten verzamelt, doorlichten.

Bart De Wever (N-VA) zei in zijn interview dit weekend met ATV dat zijn diensten “de vijf families met naam en toenaam kennen”. Wie de burgemeester precies bedoelt, zei hij er uiteraard niet bij. Maar mogelijk gaat het om de netwerken rond de voortvluchtige Antwerpse drugsbaronnen E.B. en E.H., de clan rond de Albanees G. en de Marokkaanse drugsfamilie D.

Clan op retour

Met zijn uitspraak tempert De Wever de euforie na het oprollen van de Turks-Asyrische drugsfamilie Y. “Het is heel mooi en nuttig dat de clan Y. opgerold is”, vindt De Wever. “Maar de waarheid gebiedt ons te zeggen dat die organisatie eigenlijk al helemaal op zijn retour was. Dus zeggen dat dit een mokerslag is voor de georganiseerde misdaad, dat is net iets te veel feestelijkheid.”

Stroomplan

Het was Stanny De Vlieger, de directeur van de federale gerechtelijke politie Antwerpen, die in het najaar van 2017 in een alarmerend rapport waarschuwde voor machtige criminele netwerken die via geweld en corruptie sleutelposities proberen in te nemen in het bedrijfsleven, de douane en zelfs politie en justitie. Begin 2018 werd dan het Stroomplan, het alomvattende strijdplan tegen de drugsmaffia, voorgesteld met als speerpunt de oprichting van het Kali-team. Dat is het ‘multidisciplinair’ team van zo’n tachtig specialisten, inclusief leden van de federale gerechtelijke politie, de lokale politie, de douane en de inspectiediensten. In juni vorig jaar kwam het Kali-team een eerste keer in actie met invallen in de viswinkels van de Antwerpse familie A., beter bekend als de ‘Visboeren’.

Universiteit Gent

Het Antwerpse stadsbestuur wil nu weten of de verschillende diensten in het Kali-team wel goed samenwerken en geeft professoren Charlotte Colman en Jelle Janssens, criminologen aan de Universiteit Gent, daarom de opdracht om het team door te lichten. “Tussen droom en daad staan nog heel wat wetten en praktische bezwaren in de weg. “Werkt die multi-agency approach? Dat willen we graag weten”, aldus De Wever op ATV.

Resultaten in najaar

Volgens Johan Vermant, woordvoerder op het kabinet De Wever, zullen professoren Colman en Janssens niet alleen een kwantitatieve en kwalitatieve rapportering opmaken. “Ze zullen ook beleidsaanbevelingen kunnen doen aan de hand van hun analyse”, zegt hij. “De onderzoeksresultaten worden in het najaar verwacht. Het Kali-team zal dan een jaar aan de slag zijn. Het lijkt ons dan een redelijke termijn om een evaluatie te maken.”

Toch denkt het stadsbestuur dat het nu al enkele van de aanbevelingen kan inschatten. Woordvoerder Vermant: “De nood aan betere informatiedoorstroming bijvoorbeeld. Niet zozeer tussen lokale en federale politie, want dat loopt ondertussen goed, maar vooral tussen politie- en inspectiediensten zoals fiscale en sociale inspectie.”