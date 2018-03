"De Ronde wordt steeds meer festival" STAD MAAKT ZICH OP VOOR STARTSCHOT OP 31 MAART DAVID ACKE

23 maart 2018

02u54 0 Antwerpen Het weekend van 31 maart en 1 april staat

opnieuw volledig in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Voor het tweede jaar zal het startschot gegeven worden in Antwerpen. Zaterdagochtend starten de





wielerliefhebbers hun Ronde en zondag is het aan de profs. Heel het weekend zal opgeluisterd worden met





optredens, randanimatie en de documentairefilm 'De Ronde 101', over de start in





Antwerpen vorig jaar.





Nog negen dagen en Vlaanderens mooiste start opnieuw op de Grote Markt van Antwerpen. Dan is de Koekenstad opnieuw de wielerhoofdstad van de wereld. Voor de tweede keer zal er het startschot van de Ronde van Vlaanderen worden gegeven. Heel het weekend van zaterdag 31 maart en zondag 1 april zal in teken van de koers staan. "Sinds ik de Ronde van Vlaanderen organiseer, heb ik er een doel van gemaakt om van de koers een soort festival te maken," vertelt Wouter Vandenhaute, CEO Flanders Classics. En dat mag letterlijk genomen worden.





16.000 liefhebbers

Zaterdag 31 maart starten de duizenden wielertoeristen aan hun Ronde van 229 kilometer. Vorig jaar reden 16.000 liefhebbers hetzelfde parcours als de profs de dag erna. "De helft van die wielertoeristen zijn Belgen. De rest kwam van overal ter wereld," weet schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA). "Ook dit jaar zal dat het geval zijn. Met 2.700 Nederlanders, 1.700 Britten, 1.200 Fransen, 86 Australiërs, 54 Nieuw-Zeelanders en zelfs één persoon uit Antartica, kunnen we opnieuw rekenen op een internationaal gezelschap," aldus de schepen. Het spreekt voor zich dat de horeca deze mensen met open armen zal ontvangen.





Het fandorp zal zich ook dit jaar op de Groenplaats bevinden en zal al op zaterdag open zijn. Nadat de liefhebbers Antwerpen verlaten hebben, kan je er terecht bij verschillende promostands. Om 14 uur en 18 uur wordt de documentairefilm 'De Ronde 101' vertoond op groot scherm. Afsluiten doet Gabriel Rios met een optreden om 19.30 uur. Wie even genoeg heeft van de koers kan dat weekend ook terecht aan het Kattendijkdok. Er zullen vijf marineschepen aanmeren die te bezoeken zijn tussen 13 uur en 16 uur. Op het Steenplein zal een F16 - hoe gecontesteerd ook - te bewonderen zijn.





Maar de topdag moet ongetwijfeld zondag 1 april worden. Vanaf 8.30 uur opent het fandorp op de Groenplaats. Wie de renners van dichtbij wil zien vat best post op de Grote Markt of op de Plantinkaai langs de Scheldekaaien en de Suikerrui. Om 8.30 uur worden alle teams voorgesteld op het grote podium. "De teambussen bevinden zich dit jaar iets verder van het starterspodium waardoor mensen meer kans hebben om hun wielerhelden te ontmoeten," aldus schepen voor Sport Ludo Van Campenhout. Studio Brussel presentatoren Stijn Vlaeminck en Linde Merckpoel praten alles deskundig aan elkaar. Om 10.30 uur wordt het startschot van de 102de editie van de Ronde van Vlaanderen gegeven ter hoogte van Het Steen.





#mijnkoers

Net als vorig jaar kan je ook dit jaar een plekje in de volgwagen bemachtigen. Wie zijn koersverhaal deelt via #mijnkoers kan een ticket voor een zitje bemachtigen. De wedstrijd loopt van 22 maart tot en met 26 maart. In de geest van #mijnkoers worden dankzij 'De Kleine Flandrien' ook heel wat kinderen ondergedompeld in de koerssfeer. Tijdens dit scholenproject leren kinderen van het vierde en vijfde leerjaar de koers kennen terwijl ze hun fietsvaardigheden bijschaven.





Alle info vind je op





www.derondeinantwerpen.be