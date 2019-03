‘De Muze’-icoon Ferre Grignard herleeft als reus van ‘t Valaar philippe truyts

11 maart 2019

16u39 0 Antwerpen Ferre Grignard was een onderschatte, muzikale reus. Zijn naam blijft verbonden aan de hippiejaren, café De Muze en hits als ‘Ring Ring I’ve Got To Sing’ en ‘Drunken Sailor’. Hugo Berckmoes laat de zanger nu herleven als ‘reus’. Die wordt op 30 maart gedoopt met water uit de Hollebeek. Grignard overleed in 1982, amper 43 jaar oud.

In 2020 trekt de vijfjaarlijkse Geitestoet door Wilrijk. Reus Ferre zal er dan ongetwijfeld bij zijn. Want Hugo Berckmoes maakt niet alleen reuzen, hij zorgt ook voor de praalwagens. “Ik ben met Ferre een maand of vijf bezig geweest, geholpen door enkele vrijwilligers. Aan zijn hoofd hadden we een week of zeven werk.”

Berckmoes wil elke wijk in zijn district een reus schenken. Ferre Grignard was de ideale kandidaat voor het Valaar. De zanger bracht er zijn jeugd door. Een plantsoen kreeg zijn naam. De Geitestoet trekt er niet door, omdat de Boomsesteenweg een te lastige passage is.

De doop van reus Ferre heeft plaats op zaterdag 30 maart om 10 uur in het auditoirum van het districtshuis.