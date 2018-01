"De Lijn terroriseert Quellinstraat" BUSSEN BLOKKEREN GARAGES EN HOUDEN BEWONERS WAKKER PHILIPPE TRUYTS

02u59 0 Laenen Een bus van De Lijn staat met draaiende motor stil op het fietspad. Antwerpen Bewoners van de Quellinstraat zijn niet te spreken over de chauffeurs van De Lijn. "De bussen blokkeren de inrit van onze parkeergarages en laten hun motoren 's nachts draaien. We slapen niet. En voor onze klachten blijft De Lijn doof." Astrid Hulhoven, woordvoerster bij de vervoersmaatschappij, begrijpt de onvrede. "Wat daar gebeurt, mag niet. We hebben de chauffeurs er al op gewezen."

De werken aan de Leien en de Rooseveltplaats hebben ook voor de Quellinstraat gevolgen. Sinds een jaar is er over een lange strook een eindhalte voor bussen. Noëmi Neuman betrekt de eerste verdieping van een appartementsgebouw aan die halte. En dat heeft ze geweten. "Ik word er stilaan gek van. Of het nu half""n 's nachts of vijf uur 's ochtends is: die chauffeurs laten zonder verpinken hun motor stationair draaien. Minuten aan een stuk. Het is dat ze het anders te koud krijgen, denk ik. Ik heb al geklaagd op de website van De Lijn, maar zonder resultaat. En wat je allemaal ziet aan die inrit van de garage onder ons gebouw: als auto's toeteren omdat ze niet buitengeraken, worden ze dikwijls arrogant behandeld door de buschauffeurs. Gelukkig heb ik daar zelf als fietsster geen last van", getuigt Noëmi.





Guy Gorenstein woont aan de overzijde, maar is een van de huurders van de parkeergarage die geblokkeerd wordt. Hij legde een fraaie collectie foto's aan. "De Lijn terroriseert ons. De hele straat is van hen. De chauffeurs denken dat ze alles mogen. Helemaal schandalig is dat ik aan de overzijde van de straat een boete van 107 euro kreeg omdat ik op 15 meter van de effectieve bushalte stilstond. Ik had niet eens geparkeerd. Daarom huurde ik een garage, die me 80 euro per maand kost. Waar die bussen nu dus al een jaar regelmatig de inrit afsluiten."





Gorenstein verstuurde een tiental klachten, via mail en telefoon. Om vast te stellen dat er niets veranderde.





RV Een bus van De Lijn blokkeert de uitrit van een parkeergarage.

"Vervelend"

Astrid Hulhoven (De Lijn): "We nemen de klachten echt wel serieus. Dit is zeer vervelend. Motoren stationair laten draaien en inritten blokkeren, is een overtreding. We hebben dat uitdrukkelijk gezegd aan de chauffeurs toen we eindhaltes van de Rooseveltplaats naar de Quellinstraat moesten verhuizen. Onze controleurs zijn ook regelmatig op pad. Ze wijzen ook chauffeurs op hun plichten. Maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich aan de regels houdt. Het is ook niet mogelijk om daar doorlopend een controleur in te zetten. We beloven om nogmaals te sensibiliseren."





De Rooseveltplaats is volgens de planning van de Noorderlijn pas klaar in de zomer van 2019. Tot dan blijft het dus erg druk in de Quellinstraat en kunnen de bewoners enkel hopen dat e chauffeurs van De Lijn wat meer met hen rekening houden.