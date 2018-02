'De Kleine Zavel' legt boeken neer WEGENWERKEN EN OUDE SCHULDEN DOEN RESTAURANT SLUITEN JONATHAN BERNAERTS

21 februari 2018

02u52 0 Antwerpen Een Antwerps instituut verdwijnt. Het gerenommeerde restaurant De Kleine Zavel aan de Stoofstraat is failliet verklaard. "De oorzaak? De mobiliteitsproblemen in de stad én schulden die nog dateren van voor de overname", zegt Jeremie Landweer.

De deuren van het gerenommeerde restaurant De Kleine Zavel, dat wat verdoken ligt op het hoekje van het Zand en de Stoofstraat, blijven sinds kort dicht en aan de deur prijkt een bordje 'over te nemen wegens faillissement'. Het was manager Jeremie Landweer die het faillissement heeft aangevraagd. De Antwerpse rechtbank van koophandel sprak vorige week donderdag het faillissement uit. Twee medewerkers zijn ontslagen.





Volgens Landweer hebben een onverwachte schuldenput en de Antwerpse mobiliteit de vennootschap achter De Kleine Zavel in problemen gebracht. "De schulden van voor de overname bleken hoger dan wat in kaart was gebracht", zegt hij. "Bovendien waren er recent wegenwerken en verbouwingen in de buurt van De Kleine Zavel. Die hadden nefaste gevolgen voor de bereikbaarheid van ons restaurant en hebben geleid tot het recente verlies van de terrasvergunning. De combinatie van deze factoren heeft geleid tot een noodgedwongen sluiting, met pijn in het hart."





"Geen fraude"

Curator Inge Vanhoutte is aangesteld om het faillissement af te handelen. Ze is op zoek naar kandidaat-overnemers. Vanhoutte: "Ik ben nog maar net als curator aangesteld en er moeten dus nog heel wat zaken uitgeklaard worden. Maar op basis van de eerste info kan ik zeggen dat het niet om een frauduleus faillissement gaat."





Eerste bordeel

De Kleine Zavel heeft een rijke geschiedenis in het Antwerpse restaurantlandschap. Het pand was ooit het eerste bordeel van de stad. De portretten van de twee uitbaatsters vind je nog altijd aan de muur. Het woord 'stoof' in Stoofstraat verwijst trouwens naar het soort badhuizen dat hier vroeger door zeelui werd gefrequenteerd.





De Kleine Zavel verwierf bekendheid dankzij chef-kok Carlo Didden, in de zaal korte tijd bijgestaan door zijn toenmalige partner Deborah Ostrega. De zaak prijkte regelmatig op de culinaire pagina's van de kranten en groeide uit tot een van de best bezochte restaurants in de binnenstad. Maar na een persoonlijk faillissement en een zijstap naar het kasteel van Brasschaat verdween Didden uit beeld. Na zijn vertrek verhoogden zijn opvolgers de prijzen drastisch. De nieuwe prijzen waren op de duur niet meer houdbaar.





In 2014 nam Jeremie Landweer, voorheen werkzaam in Pazzo en Interscaldes, het beste restaurant van Nederland, het roer over. Landweer maakte een bocht van 180 graden met het verleden: hij vormde De Kleine Zavel om naar een hedendaagse keuken, in een kader met veel ambiance en muziek. Het concept werd gesmaakt. Landweer werd de afgelopen jaren meermaals bekroond door de horecasector.