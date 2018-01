"De juiste partner op het juiste moment" OVERNAME BEERSCHOT WILRIJK DOOR DCA POSITIEF ONTHAALD KRISTOF DE CNODDER

02u42 0 GOYVAERTS/GMAX Agency Luc Neefs (DCA), Marc Bartholomeeusen, voorzitter Eric Roef, Walter Damen, Fred Lenders en Francis Vrancken (DCA) kijken uit naar de nieuwe samenwerking. Antwerpen Beerschot Wilrijk en DCA: het lijkt een 'match made in heaven'. Zowel de Kielse voetbalclub als het Kempense bouwbedrijf gaan prat op een nuchter beleid en dat klikt. De overname van Beerschot Wilrijk door DCA wordt dan ook luid toegejuicht. "Dit geeft ons een solide, Vlaamse verankering", klinkt het in het Olympisch Stadion.

Gedelegeerd bestuurder Francis Vrancken van DCA kwam gisteren met een opvallende Ferrari naar de persconferentie over de overname van Beerschot Wilrijk, maar verder bleef Vrancken zo ver mogelijk onder de radar. Vrancken liet medebestuurder Luc Neefs het woord voeren en ook die laatste wou niet met alle aandacht gaan lopen.





Opvallend: noch Vrancken, noch Neefs zat tijdens het officiële gedeelte van het persmoment vooraan in de zaal en ze lieten het bestuur van Beerschot-Wilrijk de uitleg doen. Wat een verschil met de intrede van 'tafelspringer' Patrick Vanoppen bij Germinal Beerschot indertijd. Vanoppen zoog bij zijn voorstelling alle aandacht naar zich toe.





BELGA Beerschot-speler Joren Dom in duel met Dodo Elgabas van Lierse. DCA is nu al shirtsponsor van de voetbalploeg.

Kempense nuchterheid

De Kempense nuchterheid van haar directie legde bouwonderneming DCA in de loop der jaren trouwens geen windeieren. De in 1969 opgerichte firma telt vandaag de dag zo'n zeshonderd medewerkers en draait een jaaromzet van dik 115 miljoen. Bij Beerschot Wilrijk is men wát blij dat het zo'n groot bedrijf eerst kon binnen halen als sponsor en nu zelfs als investeerder.





"In de voorbije maanden werkten we intensief samen en groeiden we naar mekaar toe", legt Luc Neefs uit. "Wij zien het engagement van DCA als een schitterende zaak", benadrukken bestuursleden Eric Roef, Fred Lenders en Walter Damen van Beerschot Wilrijk. "De continuïteit en de Vlaamse verankering van onze club zijn op deze manier op lange termijn verzekerd. We vonden geen overnemer in de traditionele zin van het woord, maar een partner die meedenkt."





Bij DCA benadrukt men dat men ook niet van plan is om een paleisrevolutie door te voeren of een hele nieuwe bewindsploeg te installeren.





Eerste klasse

"Laat de mensen die de club de voorbije jaren met een doordacht beleid succesvol uitbouwden maar rustig verder doen", zegt Luc Neefs. "Zij kennen meer van voetbal dan wij. Met de knowhow van het bestuur van Beerschot Wilrijk en onze financiële inbreng hopen we de deur naar eerste klasse A te kunnen openen. Verder gaan we ervan uit dat de club na verloop van tijd winstgevend zal worden. Maar eerst zal er dus een periode aankomen waarin we vooral zullen moeten investeren." In paars-witte supporterskringen ziet men het allemaal graag gebeuren. "DCA is de juiste partner op het juiste moment", vindt Patrick Campenaerts, die namens supporterscollectief Tene Quod Bene in nauw contact staat met het clubbestuur. "Ik leerde de bestuurders van DCA intussen kennen en ik ben wel zeker dat het geen praatjesmakers zijn. Net als bij Beerschot Wilrijk zitten bij DCA pragmatisch ingestelde mensen met de voeten op de grond. Het DNA is dus gelijkaardig en hopelijk leidt dat tot mooie dingen."