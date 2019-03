‘De haven, mijn wereld’: hét ultieme boek over wat reilt en zeilt in de Antwerpse haven philippe truyts

14 maart 2019

21u47 0 Antwerpen Wie wegwijs wil geraken in de Antwerpse haven, is het best af bij Danny Deckers (67). Van koningen tot schoolkinderen: de ex-senior advisor van het Havenbedrijf gidst(e) elk soort groep met evenveel enthousiasme rond. Daar moest een boek van komen. Het is een indrukwekkend naslagwerk geworden van 448 pagina’s.

Het boek neemt de lezer – en de kijker – mee langs dokken, magazijnen, iconische gebouwen, naties, natuurgebieden, het ‘Kot’ van de dokwerkers en petrochemische industrie, maar evengoed ook naar het strand van Sint-Anneke, waar je een grote pot mosselen kunt eten. Zonder Danny Deckers was Gaarkeuken 110, geliefkoosd oord voor menig dokwerker, wellicht verdwenen. De geschiedenis en de toekomst van stad en haven reiken elkaar de hand.

Ziekenhuisschip

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de ‘Mercy Ships’. Het private ziekenhuisschip, dat op benefietacties van het Havenbedrijf kan rekenen, meert vooral in straatarme Afrikaanse landen aan. “We hebben op veertig jaar al 2,7 miljoen mensen geholpen en meer dan 100.000 operaties uitgevoerd”, zegt Bert Van Dijk van Mercy Ships Belgium. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Mercy Ships. In 2020 komt er een nieuw schip.

Danny Deckers startte zijn havenloopbaan in 1975 bij expeditiebedrijf De Keyser (vandaag Sotramar & De Keyser). Hij werkte 15 maanden aan het boek. “Over al die jaren heb ik vastgesteld dat we onze haven absoluut moeten promoten bij de Antwerpenaren. Slechts tien procent van onze bevolking is al in onze haven geweest: de mensen die er werken.”

17 miljard pinten

Het boek is doorspekt met anekdotes en weetjes. Wist je dat de mouterij van Boortmalt de grootste ter wereld is, goed voor 17 miljard pinten? Deckers biedt ook een ruime blik op de toekomst van de haven. Die moet veel ecologischer worden, met onder meer walstroom en windenergie.

‘De haven, mijn wereld’ is uitgegeven door Sigmatau in Rumst en kost 49,50 euro in de boekhandel.