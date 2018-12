“De grote verblinding” NBA

21 december 2018

PVDA is snoeihard voor het nieuwe bestuursakkoord van de stad. Zij spreken over de ‘Grote Verblinding’ en roepen op aan alle echte socialisten die niet akkoord zijn, aan te sluiten bij de PVDA. De partij geeft ook een concreet voorbeeld, zo zijn ze het idee van Open Vld van de Stadsmariniers helemaal niet genegen. “Jeugdwerkers in Antwerpen worden voortaan ingeschakeld in politietaken, onder dwang van Stadsmariniers. Neen zeggen is geen optie”, klinkt het fel bij voorzitter Peter Mertens. In 17 punten legt de partij ook uit waarom het akkoord eerder verontrustend te noemen is.

Ook Kris Peeters (CD&V) liet het niet na om het bestuursakkoord te bekritiseren. “Met dit bestuursakkoord zorg je er niet voor dat de stad een thuis wordt voor iedereen.”