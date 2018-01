"De Drie Wijzen spelen voor vzw Losada" EX-MATERIAALMAN BEERSCHOT NEEMT DEEL AAN TV-PROGRAMMA KRISTOF DE CNODDER

02u49 7 Klaas De Scheirder Seba Rodriguez (ex-materiaalman Beerschot) en Beerschotspeler Hernan Losada. Antwerpen Seba Rodriguez - ex-materiaalman van Beerschot-Wilrijk en bekende kop op het Kiel - neemt half januari deel aan het tv-programma De Drie Wijzen. Seba zal niet spelen voor eigen rekening, maar voor de vzw Football Changes Lives van Beerschotvedette Hernan Losada.

Seba Rodriguez dook de voorbije maanden al op in tv-formats als Iedereen Beroemd (Eén) en Gezond Verstand (VTM). De immer spontane Spaanse Belg 'plakt' op het beeld en zo geraakte hij in de adresboekjes van verschillende tv-makers. Onlangs werd Seba ook gevraagd voor het legendarische spelletje De Drie Wijzen.





"Ik moest eerst een soort van auditie doen", legt Seba uit. "Daarbij werd het spel voor een stuk nagespeeld. Werkelijk alles antwoordde ik verkeerd, dus ik dacht: dit wordt niks (lacht). Maar wat later kreeg ik te horen dat ik toch bij de geselecteerden was."





"Ik besloot om niet voor mezelf te gaan spelen, maar voor een goed doel. Dat werd Football Changes Lives, de vzw die werd opgericht door Hernan Losada. Die stichting wil kansarme kinderen de gelegenheid geven om zich sportief uit te leven. Bij Football Changes Lives moet geen lidgeld worden betaald, wat het erg laagdrempelig maakt."





Avondje ambiance

Seba zal het in De Drie Wijzen opnemen tegen een andere kandidaat, die eveneens een goed doel steunt. De uitzending komt op het scherm tijdens de Warmste Week 2018, pas over een klein jaar dus. "Toch wordt alles al ingeblikt op zondag 14 januari in Londerzeel", gaat Seba verder. "Ik kan gelukkig rekenen op de steun van veel supporters. Onder hen Hernan Losada zelf, maar ook nog heel wat andere Beerschotgezinden. Het wordt sowieso een ouderwets avondje 'ambiance'."





Hernan Losada is vanzelfsprekend in de wolken met de steun van zijn 'amigo' Seba. "Dit soort steun is natuurlijk altijd welkom", pikt de Argentijnse voetballer in. "Ik ben Seba superdankbaar. Daarom ga ik zeker zelf aanwezig zijn bij de opnames. De Drie Wijzen kende ik eerlijk gezegd niet, maar Seba heeft me het concept uitgelegd en het klinkt tof."





Uit Syrië en Irak

Football Changes Lives draait - dik twee jaar na de oprichting - trouwens op volle toeren. "Elke woensdag houden ikzelf en enkele andere trainers dertig à veertig kinderen tussen acht en veertien jaar bezig", aldus Losada. "Daar zijn kinderen bij uit landen als Syrië en Irak. Zij hebben vaak al heel wat meegemaakt, maar op een voetbalveld fleuren ze op. Daar doen we het dus voor. In de winter voetballen we in een sporthal op het Zuid, in de zomer op het kunstgras van RVC Hoboken. Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van verschillende sympathisanten."