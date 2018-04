"Coalitie vormen wordt nóg moeilijker" DAVE SINARDET WIKT EN WEEGT 6 MAANDEN VOOR VERKIEZINGEN NINA BERNAERTS & PHILIPPE TRUYTS

14 april 2018

02u28 0 Antwerpen Over exact zes maanden staat u in het stemhokje voor wat nu al de moeder aller verkiezingen wordt genoemd. En de keuze lijkt redelijk rechtlijnig: kiezen voor hetzelfde beleid of het tegenovergestelde. "Antwerpen zal het politieke centrum zijn en de trend zetten voor de federale en Vlaamse verkiezingen", zegt politicoloog Dave Sinardet.

De laatste maanden zijn politiek erg bewogen geweest. Als dat de aanzet is voor de komende zes maanden kan er dus nog veel veranderen. "Kiezers beslissen pas in de laatste weken voor de verkiezingen, enkel vakidioten zijn daar langer mee bezig. De moddercampagne van de laatste tijd zal zeker zijn impact hebben maar het zal er toch pas op aankomen in de laatste weken. De debatten zullen een rol spelen. En daar zijn er een aantal sleutelfiguren. Bart De Wever is een goede spreker, Jinnih Beels als jonge vrouw met haar achtergrond springt er sowieso uit en Kris Peeters is ook ervaren genoeg om tegengewicht te brengen. Ook De Backer is inhoudelijk sterk in debatten. Maar hoeveel is zijn partij Open Vld nog waard?" zegt politicoloog Dave Sinardet.





Open Vld heeft ook nog steeds geen lijst bekend gemaakt, het is duidelijk dat de partij om vrouwen verlegen zit. "Na Annemie Turtelboom en Karin Heremans, die niet meer opkomen, zijn er geen andere sterke vrouwen met wat gewicht en ervaring. Ze zoeken een wit konijn maar botsen op de ene 'nee' na de andere. Omdat natuurlijk de tweede plaats bij Vld al geen verkiesbare plaats meer is, zeker met Claude Marinower die ook zijn achterban heeft."





Factor Kris Peeters

Wel lijkt het nu al redelijk duidelijk dat noch links noch rechts een overtuigende meerderheid zal vormen. "De factor Kris Peeters zal het moeten waarmaken, de enige reden waarom CD&V nu vijf zetels heeft, is dat ze in kartel zat met sp.a. Nu moeten ze het op eigen kracht doen. En Bart De Wever wil deze coalitie voortzetten dus dan zal Peeters wel de stemmen moeten binnen halen."





En ook bij links is het vechten om elke stem, zeker als CD&V zijn veto stelt tegen PVDA. PVDA haalt ook een deel van de stemmen binnen. "De laatste maanden zijn beschadigend geweest. Zowel voor sp.a en Tom Meeuws als voor Wouter Van Besien. De beschadigingscampagne aan het adres van de sp.a'er maar evengoed het gemak waarmee N-VA de klappen kon uitdelen, heeft gewerkt. Het toont hoe zwak de nationale partij ook staat." Zijn N-VA en Groen misschien dan toch tot elkaar veroordeeld? "Dan is de vraag of er wel een coalitie kan gevormd worden. Het kan in veel gemeenten maar Antwerpen is het voorbeeld voor nationaal. Zelfs RTBF is hier al interviews komen afnemen. Niet zozeer omdat ze interesse hebben in Antwerpen, wel omdat de uitslag in Antwerpen de voorbode is van 2019. En met de slogan van Groen 'het kan anders', kan je moeilijk samen gaan werken met N-VA. Dus dreigt in dat scenario een impasse." Let the games begin.