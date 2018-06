"Cinema redde Zoo van de ondergang in WOI" Expo onthult opmerkelijke verleden van filmzaal DIETER LIZEN

21 juni 2018

02u34 0 Antwerpen De Zoo heeft vandaag een eigen YouTube-kanaal, maar al in 1910 ging de eerste cameraploeg aan de slag in de dierentuin. Het is zelfs dankzij een eigen cinemazaal dat de Zoo WOI overleefde. Dat en nog meer kom je te weten op Expo Cine Zoologie, die vandaag opent in de voormalige melkerij van de Zoo.

Naar aanleiding van haar 175ste verjaardag pakt de Zoo uit met Expo Cine Zoologie, een tentoonstelling over de cinemazaal die de Zoo ooit uitbaatte in de Grote Feestzaal, op de plaats waar nu de Koningin Elisabethzaal staat. Aan de hand van authentieke filmfragmenten, affiches en memorabilia ontdek je hoe de Zoo dankzij die cinema overeind kon blijven in de moeilijke oorlogsjaren 14-18.





Hongersnood

"Antwerpen kreunde in 1915 onder de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt auteur Leen Engelen, die samen met Roel Vande Winkel een gloednieuw boek schreef over Cine Zoologie. "De bevolking leed honger en ook de Zoo moest de eindjes aan elkaar knopen. Roofdieren werden afgemaakt en ook kleinere zoogdieren en vogels stierven massaal van de honger. In oktober 1915 beslist de wanhopige directeur Michel L'Hoëst om een bioscoop te openen in de feestzaal. Doordat er geen concerten plaatsvonden tijdens de oorlog, stond die zaal leeg. De raad van bestuur van de Zoo was sceptisch maar al gauw zat Cine Zoologie dag na dag afgeladen vol". Niet enkel de grote Hollywoodproducties maar ook Antwerpse films en natuurdocumentaires werden er vertoond, begeleid door een eigen bioscooporkest. Soms moest je twee uur lang aanschuiven voor een plaatsje. De bioscoop redde zo de Zoo van de ondergang. Ook na de oorlog bleef Cine Zoologie met 2.000 plaatsen lang één van de mooiste en grootste zalen van 't stad. Pas in 1936 sluit de bioscooop onder druk van de toegenomen concurrentie. Op de expo duik je in het verleden van de Cine Zoologie via voorwerpen, affiches en beelden, verdeeld over vier kamers. Je start in de belle époque met een zoötroop, een draaiende fotocarrousel met beelden van een olifant. Daarna zie je de oorlogskamer met unieke beelden uit WOI en een kamer over de interbellumperiode vol posters en programmaboekjes, met de bloei van de Cine Zoologie. De evolutie van de Zoo komt in beeld in de slotkamer. De expo is gratis voor elke bezoeker van de Zoo.





Borstbeeld

Op de opening werd ook een borstbeeld onthuld van Jan Frans Loos. Hij stond als burgemeester in 1843 aan de wieg van de Zoo. Het beeld van Jules Romain Pécher werd in 1960 afgebroken en verhuisd naar de het Letterenhuis (toen nog AMVC, red.). Van dat museum krijgt de Zoo het nu opgepoetst en wel, in bruikleen. Wie graag iets drinkt in stijl kan van 23 juni tot en met 23 september op het Flaminogplein elke avond van 17 uur tot 19.30 uur genieten van live muziek bij een drankje aan de kiosk.