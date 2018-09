"Cinema levend houden vergt duidelijk beleid" CARTOON'S IS AL 40 JAAR THUIS VAN DE CULTFILM DAVID ACKE

06 september 2018

02u43 0 Antwerpen Cinema Cartoon's wordt deze maand 40 jaar en dat wordt heel september gevierd. Hoogtepunt is de heruitgave van de film Any Way The Wind Blows van Tom Barman. Een cultcinema openhouden is ei zo na onmogelijk geworden, maar uitbaters Jon en Jan-Willem blijven de toekomst rooskleurig zien.

Het is een bizarre gedachte: toen Cinema Cartoon's in 1978 ontstond, was er van huidige uitbaters Jon Michelina (27) Jan-Willem Van Eemeren (26) nog geen sprake. De komst van de Cartoon's betekende in die periode een revolutie in de wereld van de cinema. Tot dan had baron George Heylen een monopolie op de filmdistributie tot een groep jonge mannen zelf een cinema uit de grond stampten. "Je kan je voorstellen welke schokgolf dat teweegbracht destijds. In de kelder van de huidige Cartoon's ontstond een privé-filmclub, die films vertoonde die je nergens anders kon zien," vertelt Jon. Tot op vandaag is dat nog steeds de filosofie. "We willen gewaagde films voor een gewaagd publiek in een gewaagde omgeving."





Hoge vaste kosten

Al is dat niet altijd even gemakkelijk. In die veertig jaar is Cinema Cartoon's al vier keer over de kop gegaan. De laatste keer was vier jaar geleden. Van die miserie zijn Jon en Jan-Willem gelukkig gespaard gebleven. Al merken ook zij dat het erg moeilijk is een cultcinema open te houden."Eigenlijk is het onmogelijk," lacht Jon. "Het publiek is er, maar de vaste kosten zijn zo gigantisch hoog. Jan-Willem en ik zijn de enige vaste medewerkers. Voor de rest werken we met negen jobstudenten. Dat maakt dat wij niet alleen uitbaters zijn maar ook loodgieters, poetsers, barmannen en ticketverkopers."





Het probleem is volgens hen structureel en moet dus ook van bovenaf aangepakt worden. "Wij kunnen wel acties ondernemen om mensen naar hier te lokken maar aan de basis mist er gewoon een duidelijk filmbeleid in Vlaanderen en in de stad Antwerpen," vertelt Jan-Willem. Volgens hen moet de stad nadenken hoe belangrijk zij een cultcinema in hun stad vinden. "Cartoon's staat voor heel wat uitdagingen maar toch zien we de toekomst erg positief in. Onze bezoekerscijfers blijven maar stijgen," aldus Jon.





De afgelopen twee maanden ontvingen ze alle lijsttrekkers en schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens. Volgens Jan-Willem waren zij allemaal erg enthousiast over Cinema Cartoon's. Al beseffen de uitbaters ook dat de verkiezingen eeraan komen.





Om het veertigjarige bestaan te vieren worden er heel de maand september evenementen georganiseerd. Hoogtepunt moet de herlancering worden van de film Any Way The Wind Blows van Tom Barman. Die film werd gedeeltelijk opgenomen in Cinema Cartoon's en medeoprichter Eric Kloeck speelt er een rol in. Kloeck overleed vorig jaar. Zaterdag 8 september staat de avant-première van Engel op het programma. Regisseur Koen Mortier zal aanwezig zijn voor een nagesprek.