“Chemie heeft meer vrouwen nodig” Evonik viert vijftig jaar geschiedenis in Antwerpse haven Philippe Truyts

06 november 2018

17u51 1 Antwerpen Evonik Antwerpen viert deze herfst zijn vijftigste verjaardag als één van de sterkhouders van de chemie in de haven. Het bedrijf hield dinsdag een academische zitting in het Antwerpse Elzenveld, met een korte tentoonstelling over de pioniersrol van vrouwelijke werknemers in de chemie. Zij blijven een kleine minderheid in deze sector.

Bij Evonik werken vandaag 1.080 mensen. Vrouwen? Net geen honderd, van wie een handvol in de productie. Maria Van de Wiele (57) is een volbloed Antwerpse. De teller op haar jaren bij Evonik tikt aan: hij staat nu op 37. De directiesecretaresse heeft het zich nog geen moment beklaagd dat ze op een dag in 1981 bij het toenmalige Degussa mocht solliciteren en meteen kon beginnen als stenodactylo. “Door omstandigheden mocht ik snel de directiesecretaresse vervangen. Niet schrikken: ik heb sindsdien 21 bazen gehad, enkel mannen. Maar ik kon er altijd goed mee over weg.”

Tot 1976 moest je als Duitse vrouw aan je man de toestemming vragen om te mogen werken. Onvoorstelbaar vandaag. “Maar ook in België zaten we in de jaren tachtig nog in een andere wereld”, zegt Maria. “Ik heb nadrukkelijk geëist dat ik als werkneemster met mijn meisjesnaam werd aangesproken, niet met die van mijn man. Ik hou trouwens niet van het woord ‘emancipatie’, omdat ‘man’ erin voorkomt. Ik spreek liever over ‘gelijkberechtiging’.

Topjobs

Dat de chemie nog steeds te weinig vrouwen aantrekt, komt volgens Maria doordat men te automatisch denkt aan ploegenarbeid. Wat natuurlijk voor een heleboel functies niet geldt. Voor Ivan Pelgrims (55), sinds mei de nieuwe afgevaardigd bestuurder bij Evonik Antwerpen, mag er gerust eens een vrouwelijke CEO komen. Dat is nu al het geval bij chemiereus Solvay, met de Frans-Marokkaanse Ilham Kadri. “Vrouwen zijn communicatief sterker dan mannen, vaak voeren ze hun job beter uit. Momenteel hebben slechts vijf vrouwen in onze vestiging een leidinggevende job. Als je naar de scholen kijkt, heb je relatief veel vrouwelijke laboranten. Maar voor de vele technische functies bij ons solliciteren ze amper.”

Oud-Lillo

Degussa Antwerpen werd opgericht in oktober 1968, op opgespoten grond die het dorp Oud-Lillo van de kaart veegde. De fabriek begon effectief aan haar productie in april 1970, met 500 werknemers. Dat aantal is nu dus ruim verdubbeld. In 2007 werd de naam veranderd in Evonik. De Antwerpse vestiging is erg goed bekend voor de productie van aerosil (een verdikkingsmiddel voor hars) en methionine (een aminozuur dat de bouwstof is van veel levensmiddelen). Recent is er voor aerosil nog een investering aangekondigd van 100 miljoen euro. Niets lijkt erop te wijzen dat Evonik niet nog enkele decennia in Antwerpen verankerd blijft.