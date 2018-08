'Cereal Heaven' zoekt overnemer 07 augustus 2018

02u36 0 Antwerpen Cereal Heaven is op zoek naar een overnemer voor de zaak. "Deze zaak runnen, met een gezin én twee foodtrucks, blijkt niet haalbaar", vertelt Sara Lievers.

Meer dan 100 soorten haalde Sara Lievers in huis. "Het concept hebben we in het buitenland gezien en we vonden niets gelijkaardigs in Vlaanderen, dus startten we onze eigen cereal bar. Tot op de dag van vandaag blijft het één zaak in Antwerpen maar dit is zo'n geslaagd concept dat je makkelijk meer vestigingen zou kunnen openen. Je zou in elke stad een Cereal Heaven moeten hebben", zegt Lievers. Maar dat kan ze zelf niet bolwerken, daarom wordt er na 10 maanden een overnemer gezocht. "Wij hebben kleine kinderen, twee foodtrucks en we wonen in Brecht. De zaak runnen met het gezin en de foodtrucks bleek te veel, we hadden het een beetje onderschat. We moesten dan ook altijd pendelen. We waren nu 5 dagen op 7 open, maar eigelijk zou je hiermee 6 op 7 open moeten zijn. Daarom zoeken we een overnemer." Lievers wil niet zomaar verkopen. "Er is geen tijdsdruk, we wachten echt tot er iemand is die dit wil voortzetten. Zot zijn van ontbijtgranen hoeft nog niet, dat komt vanzelf wel." (NBA)