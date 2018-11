“Buurtcomposteren is milieuvriendelijk én sociaal” Dieter Lizen

11 november 2018

20u09 0

Op buurtcompostplaasen kunnen Antwerpenaars samen met hun buren groenafval van groenten, fruit en bladeren composteren. Op die manier composteren zorgt voor minder afval en meer sociaal contact tussen de buren. Zaterdag werd de tiende buurtcompostplaats ‘De Grave Compost’ in de tuin van Woonzorgcentrum Vinck-Heymans officieel geopend in aanwezigheid van de buren en schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens. Tegen eind 2019 moeten er daar nog 10 bijkomen.

“Deelnemers kunnen hun GFT-afval kwijt wanneer ze willen en hoeven het niet meer in huis te bewaren. Zo vermijden ze geuroverlast. Het is ook een besparing: wie meedoet, moet geen groene GFT-zakken meer aankopen”, aldus de schepen. “Daarnaast is het erg milieuvriendelijk, want de compost wordt opnieuw gebruikt voor de bemesting van planten”. De stad zoekt samen met Posthof vzw naar enthousiaste buren die een buurtcompostplaats willen oprichten. Wie daarvoor interesse heeft, heeft wel ongeveer 20 gezinnen nodig die willen deelnemen, een beschutte locatie van 15 vierkante meter. Dit kan een openbare plek zijn of een privéplek, mits toestemming van de eigenaar. Ook vraagt de stad een gemotiveerde werkgroep die werk- en feestmomenten wil organiseren.

Posthof vzw voorziet de aanleg van de buurtcompostplaats, organiseert lesmomenten en volgt de algemene werking en organisatie op. Interesse? Op www.antwerpen.be/buurtcomposteren vindt u alle info. Geïnteresseerden kunnen ook steeds mailen naar stadsakker@posthofvzw.be