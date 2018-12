‘Burgeroorlog’ verscheurt fans van Beerschot Wilrijk: supporters-vzw Tene Quod Bene stopt ermee philippe truyts

28 december 2018

20u28 0 Antwerpen Sportief gaat het Beerschot Wilrijk in 1B voor de wind. Maar bij de fans woedt een soort ‘burgeroorlog’. Supporters-vzw Tene Quod Bene (TQB) houdt ermee op. Aanleiding is de opkomst van ‘Back To Beerschot’ (BTB), een rivaliserende groep fans. “De druppel voor ons is een vertrouwensbreuk met het clubbestuur”, klinkt het bitter bij TQB.

Tene Quod Bene werd drie jaar geleden opgericht. Doel: de supporters meer inspraak geven in de dagelijkse werking van de fusieclub Beerschot Wilrijk, die op dat moment nog in Derde Klasse speelde. Het clubbestuur ging mee in het verhaal en na verkiezingen kreeg TQB een zitje in het dagelijkse bestuur van Beerschot Wilrijk.

Dat zitje werd sinds vorig jaar ingevuld door Patrick Campenaerts. Die heeft er beslist niet altijd plezier aan beleefd. “Een aantal supporters, onder wie nogal wat van de harde kern, ging ons op de sociale media bashen. Zo zouden we postjespakkers zijn. Onzin natuurlijk, het is vrijwilligerswerk. Op de duur zijn die mensen zich gaan organiseren (in ‘Back To Beerschot’, red.). Deze maand voerden ze plots actie tegen onder meer de hoge prijzen voor eten en drinken en tegen het wangedrag van sommige stewards. Zaken die ons óók storen. Maar tegelijkertijd zeggen ze dat supportersparticipatie niet nuttig is. Wij hebben daarop het clubbestuur gesuggereerd om eens met ‘die mannen’ te gaan praten.”

Wantrouwen

Op 19 december kwam dat gesprek er met BTB. Met pittige gevolgen. Campenaerts: “Francis Vrancken (mede-eigenaar van de club en baas van hoofdsponsor DCA, red.) heeft zich daar voorgesteld, ook clubwoordvoerder Sven Van den Abbeele was erbij. BTB heeft de toezegging gekregen dat er naar hen zal worden geluisterd. Een brug te ver voor TQB. Wij hebben het clubbestuur gevraagd om duidelijk te maken dat TQB het enige aanspreekpunt blijft voor supportersinspraak. Wel, de club wou dat niet. Een motie van wantrouwen. Er rest ons niets anders dan te stoppen.”

We namen vrijdag contact op met de groep BTB, maar die liet ons weten tot na Nieuwjaar met een telefonische reactie te wachten. Francis Vrancken kon ons door omstandigheden moeilijk te woord staan, maar zou dat mogelijk zaterdag wel doen. Bestuurslid Walter Damen was onbereikbaar.

“Provocatie van TQB”

Op Facebook postte BTB wel een korte tekst. “Hoewel TQB het niet kan laten om nog even na te trappen naar het bestuur én vooral naar ons, zullen we geen gevolg geven aan deze provocatie. Op zeer korte termijn zal er een beter alternatief van en voor de supporters worden voorgesteld. In samenwerking met supportersclubs, sfeergroepen en onafhankelijke fans.”

Patrick Campenaerts: “We hebben het bestuur van Beerschot Wilrijk verwittigd. Als ze het met BTB moeten stellen, wacht hen een ‘plezant’ 2019.” Lees: dan zou de situatie wel eens ontvlambaar kunnen worden. Iemand maakte zelfs de vergelijking met de ‘gele hesjes’.

Tene Quod Bene zal in januari een ledenvergadering houden om het bestuur te ontbinden. “Maar we hopen dat het supporterszitje in de dagelijkse leiding van de club behouden blijft. Dan is ons werk niet voor niets geweest”, schrijft TQB op zijn Facebookpagina.