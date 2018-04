"Buik vol van al die verpakkingen" PLASTIC ATTACK WIL SUPERMARKT MET MINDER PLASTIC DIETER LIZEN

20 april 2018

03u02 0 Antwerpen "Stop met ons voedsel in nodeloze plastic verpakkingen te wikkelen." Die boodschap werd gisteren overgemaakt door een twintigtal shoppers die meededen aan de allereerste Plastic Attack bij de vestiging van supermarktketen Albert Heijn in de Karel Oomsstraat. Albert Heijn beloofde met de actievoerders samen wat te doen aan de berg plastic.

Bij een Plastic Attack komen consumenten in actie tegen overbodige verpakkingen. Ze kopen gewoon boodschappen zoals anders, maar laten alle plastic verpakkingen die ze niet nodig hebben achter voorbij de kassa in de winkel, bij wijze van statement. De winkels zijn in België verplicht om lege verpakkingen die mensen binnen brengen, terug te nemen en daar maken de actievoerders gebruik van.





Het idee voor de Plastic Attack acties in supermarkten komt overgewaaid uit de UK, maar werd in Antwerpen opgepikt door Romy Van Hoeck van de Ecotariër Foodtruck. "We willen Albert Heijn niet viseren", zegt Romy. "Iedereen kent wel een voorbeeld van overbodige plastic verpakkingen in alle grote supermarkten: koekjes die individueel verpakt zijn in één of soms zelfs twee grotere verpakkingen, komkommers in een plastic folie, een gesloten bakje aardbeien met nog een extra folie rond. Wij willen de boodschap geven dat de gemiddelde consument daar helemaal niet om vraagt en er zelfs zijn buik van vol heeft."





Wasbare zakjes

De meeste deelnemers zijn de plastic verpakkingen bij Albert Heijn en andere supermarkten meer dan zat. Tijd om zelf groenten te gaan plukken heeft Lesley uit Berchem niet, maar ze wil wel haar dochtertje het goede voorbeeld geven. "Ik shop met wasbare katoenen zakjes, maar elke keer als ik hier voorverpakte groenten of fruit koop, voel ik me schuldig. Ik zou willen dat de supermarkt minder verpakking gebruikt."





Twintigers Jelle, Janosh en Jappe eten de aardbeien, in een plastic doosje uiteraard, nog in de winkel op. "De levensduur van zulke doosjes is soms maar 5 minuten. Ondertussen belandt er jaarlijks 8 miljoen ton van dit plastic in de oceanen. Vroeger zaten aardbeien in een karton doosje, waarom kan dat nu niet meer?", zegt Jappe.





Albert Heijn juicht de actie toe en plaatste een ideeënbus waar iedereen voorstellen om de berg plastic te verminderen kan insteken. "We gaan ook met een delegatie van deze actie rond de tafel zitten om concreet ideeën te bespreken", zegt Sally Herygers, woordvoerder van Ahold.





"Verpakkingen om groente en fruit hebben wel degelijk nut. Producten blijven langer vers en beschadigen minder snel. We nemen plastic ook terug voor ons recycle project. We willen jaarlijks 4.600 ton terugnemen in België en Nederland om een eigen huismerk van vuilniszakken mee te maken."