'Brengbox' na 3 jaar al afgevoerd PROEFPROJECT IN SOCIALE WIJKEN KAN SLUIKSTORTEN NIET INDIJKEN NINA BERNAERTS

24 februari 2018

02u33 0 Antwerpen Het proefproject met de 'brengboxen' in de sociale wijken, wordt stopgezet. De boxen bleken niet het verhoopte resultaat te hebben, want het sluikstorten bleef en de boxen zelf werden niet correct gebruikt. De stad zal tweejaarlijks een pop-upcontainerpark organiseren.

De brengboxen worden drie jaar na de installatie opnieuw afgevoerd. Er werd gestart in 2015 met vier exemplaren, onder andere op de Luchtbal en in het Europark op Linkeroever. Daar kwamen er op termijn nog eens 10 bij in de wijken met sociale woningen van Woonhaven en kwetsbare groepen. Voor drie euro per maand kregen de bewoners een pasje om de box te openen en hun grof huisvuil, een betalende fractie in het containerpark, achter te laten. De stad wilde hiermee vooral het sluikstorten aanpakken want van heinde en ver kwamen mensen er hun afval achterlaten.





Puinafval

"Ondanks de inspanningen bleken de boxen niet het verhoopte effect te hebben. Er werd nog steeds gesluikstort rondom de boxen maar ook in de boxen werd afval achtergelaten wat er niet hoorde. Je hebt daar ook weinig controle op. Als een bewoner zijn pasje uitleent aan iemand die aan het verbouwen is, krijg je een box vol puinafval", zegt Michael Lescroart, woordvoerder voor Woonhaven-voorzitter Fons Duchateau. De stad probeerde nog met een investering van 170.000 euro in een camerasysteem om de controles op te voeren maar ook dat mocht niet baten.





"Camera's zijn helaas niet heiligmakend, ze konden niet verhinderen dat de boxen verkeerd gebruikt werden. Hier wonen gewoon veel mensen op een relatief kleine oppervlakte en dat neemt dergelijke problemen met zich mee. Ook de taalkennis speelt parten."





Kind en badwater

De stad wil de strijd niet opgeven en zal op dezelfde plekken een pop-upcontainerpark organiseren. "We gaan het kind niet met het badwater weggooien. We gaan in deze sociale wijken een pop-upcontainerpark organiseren op verschillende momenten op het jaar. Onder andere tijdens de jaarlijkse 'buurt aan de beurt'-acties. We hopen op deze manier toch dat deze kansengroepen hun grof huisvuil bij ons komen afleveren in plaats van op straat te dumpen."





De laatste weken werden de brengboxen stelselmatig al weggehaald maar bij Woonhaven zien ze alvast geen alarmerende stijging van sluikstort.





"Wij hebben onze bewoners goed ingelicht en we kunnen tot hier toe niet zeggen dat er een nadelig effect is. Onze mensen hebben geen stijging van het sluikstort waargenomen", vertelt woordvoerder van Woonhaven, Jan Hendrickx.





Meer over Woonhaven

milieu

milieuvervuiling

afval