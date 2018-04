"Bram is een uitzonderlijk talent" PAS ZEVENTIEN EN AL DJ OP TOMORROWLAND KRISTOF DE CNODDER

27 april 2018

02u42 0 Antwerpen Wat goed is, komt snel en dus staat DJ Bram DeLux uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver op zijn zeventiende al op de affiche van dancefestival Tomorrowland. Brams mentor - de bekende Antwerpse DJ Frank - is niet verbaasd: "Bram is een toptalent."

Tomorrowland in Boom is al jaren hét mekka voor de danceliefhebbers. Ook heel wat dj's zouden een arm en een been willen geven om er ooit op het podium te kunnen staan. Voor Bram DeLux (die in het echte leven Bram De Laet heet en school loopt in het Waverse Sint-Ursula Instituut) gaat die droom op 20 juli in vervulling. Dan mag hij een set spelen in de zogenaamde 'Winterclubbing Rave Cage'. Niet slecht voor iemand die gisteren zeventien werd.





"Twee weken terug kreeg ik te horen dat ik mag draaien op Tomorrowland. Eerlijk: toen heb ik een traantje weggepinkt van ontroering", bekent Bram DeLux. "Welke dj wil daar niet staan? Ik kan het nog steeds moeilijk geloven. Dit betekent erg veel voor mij, want op mijn veertiende raakte ik gebeten door de muziekmicrobe toen ik op televisie een filmpje van het festival zag passeren."





Na het bekijken van die bewuste clip kocht Bram een draaitafel. Daarmee oefende hij eerst thuis en vervolgens trok hij naar kleinere evenementen 'rond de kerktoren' om zijn eerste ervaringen op te doen. Ongeveer een jaar geleden begon Bram lessen te volgen in de dj-school van Frank Van Herwegen in Antwerpen. Frank zit zelf al 32 jaar in het vak en is bekend als 'resident' van de bekende dancings The Villa en Carré.





Artistieke zoon DJ Frank

"Na tien minuten had ik al door dat Bram een uitzonderlijk talent is", pikt Frank in. "Al snel nam ik hem mee naar mijn optredens, om daar de warming-up te doen. Daar werd mijn eerste indruk alleen maar bevestigd. Bram heeft heel wat troeven: hij is technisch goed, heeft een brede muziekkennis en voelt zijn publiek prima aan. Bovendien is hij heel nuchter en luisterbereid. Ik beschouw hem als mijn artistieke zoon."





"Voor mij is het een grote eer dat Frank me onder zijn vleugels wou nemen. Hij heeft me ook al heel wat kneepjes van het vak geleerd", reageert Bram. "Buiten Frank moet ik ook mijn ouders bedanken. Zij rijden tegenwoordig met mij van optreden naar optreden, want zelf heb ik nog geen rijbewijs. Ze steunen me ook volop. Of mijn ouders me wel eens wijzen op de 'gevaren' van het nachtleven? Ze drukken me op het hart dat ik van 'rommel' moet blijven en dat doe ik. Drank en drugs zeggen me niks. Muziek is alles wat telt voor mij. Ik hoop ooit - net als Frank - van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken."