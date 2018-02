"Bouw snel fietsbrug over Schelde" OPROEP VAN ADEMLOOS OP DAG VAN EERSTE SPADESTEEK OOSTERWEEL PHILIPPE TRUYTS

09 februari 2018

02u39 1 Antwerpen De aanleg van de Oosterweelverbinding start met een tijdelijke park-and-ride voor 200 auto's. Die komt tussen de op- en afrit op Linkeroever. Politici en actiegroepen staken er gisteren symbolisch de spade voor in de grond. Het echte werk begint pas in het najaar, óók op Linkeroever. Wim Van Hees (Ademloos) vraagt de stad om de geplande fietsbrug over de Schelde zo snel mogelijk te bouwen.

De Oosterweelverbinding gaat - zonder de kosten voor de overkapping die makkelijk 9 miljard kunnen bedragen - ruim 3 miljard kosten en moet de Antwerpse ring na meer dan twintig jaar van ideeën, bochten, referenda en eindeloos politiek gepalaver verlossen van de ergste files. Iets wat André Van de Vyver (Groen), burgemeester van Zwijndrecht, sterk betwijfelt, zo zei hij op de eerste spadesteek donderdag. "Daarom moeten we zwaar inzetten op de alternatieven: openbaar vervoer, óók via de waterbus, en een optimale fietsverbinding tussen de rechter- en linkeroever van de Schelde.





Bam-pot

Het recente voorstel van N-VA om Antwerpen eindelijk een brug over de stroom te schenken, inspireerde ook Wim Van Hees tijdens zijn speech. "Er wordt nu gesproken over het einde van de volgende legislatuur (2019-2024, red.). Dat is te laat. Haal die brug naar voren. Spreek daarvoor de BAM-pot voor minder hinder aan. Dat zou voor de stad een fantastisch feestmoment opleveren in het begin van de Oosterweelwerken." Waarop Van Hees al droomde van een 10 Miles over de brug in 2019. Onhaalbaar, dat wel. Maar schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft oren naar het voorstel om er niet lang mee te wachten. De factuur is niet min: 40 à 50 miljoen euro, zo schat hij voorzichtig. Maritiem is de fietsbrug een uitdaging: ze zal moeten bestaan uit verschillende draaisegmenten om scheepvaart door te laten.





De tijdelijke park-and-ride op Linkeroever is een minder-hindermaatregel voor de eerste fase van de Oosterweelverbinding, die in het najaar écht aftrapt. De gevaarlijke links invoegende oprit voor de Kennedytunnel verdwijnt, net als de afrit Linkeroever. Er komt verderop richting Zwijndrecht een nieuwe verkeerswisselaar. Tussen het Sportpark en de Peugeotgarage aan de Blancefloerlaan bouwt men een parkeertoren voor 1.500 wagens, mét de nodige fietsvoorzieningen. De tram wordt doorgetrokken.





Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) beklemtoonde dat Oosterweel over méér dan mobiliteit voor gemotoriseerd verkeer gaat. "We leggen 60 kilometer fietspaden aan en planten 40 hectare extra bos. Het wordt een schoon kind."





Groene passerelle

Voor Wim Van Hees mag het kind nog wat mooier zijn. "Ik ben zeer tevreden voor Zwijndrecht, maar 'mild' tevreden voor Linkeroever (waar hij woont, red.). De ambitie om de natuurgebieden te verbinden, los je niet op met een zebrapaadje of een ecoduct van twintig meter. Waarom zou je geen tot de verbeelding sprekende, geluidsarme 'passerelle' van 180 meter kunnen leggen tussen natuurgebieden waar nu een grommende snelweg tussenloopt? Het kost misschien tien miljoen euro. Binnen de kost van 135 miljoen voor de werken op Linkeroever moet dat haalbaar zijn."





Daarnaast willen de actiegroepen op rechteroever de geplande verkeerwisselaar aan het Noordkasteel verkleinen. Ook dat zou veel meer rust opleveren voor de natuur daarrond.