'Bokes' moeten wachten voor zwemuurtje STAD VOERT 'BIZARRE' UREN IN VOOR ZWEMLESSEN OP SCHOOL PHILIPPE TRUYTS

30 januari 2018

02u56 0 Antwerpen Scholen die tijdens de middagpauze of héél vroeg of héél laat op de dag met hun leerlingen gaan zwemmen, zullen nog slechts de helft van het gangbare tarief betalen. Dat besliste de gemeenteraad maandag. "Totaal onhaalbaar", reageert de Deurnese leerkracht Steven De Nijs. "Bizarre maatregel", vindt PVDA. "Tijdens de middagpauze moeten kinderen eten, spelen en rusten."

Een nieuw reglement voor de stedelijke zwembaden deed maandag heel wat water opspatten. Antwerpen kampt al langer met een tekort aan 'zwemwater' voor de scholen. De oplossing - gebruik maken van onbenutte uren - krijgt niet op alle banken applaus. "Nochtans is alles overlegd met de scholen", zegt Kris Goossenaerts, woordvoerder van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA). "Met twee grote doelen: de kwaliteit van de zwemlessen opkrikken en meer leerlingen naar de zwembaden krijgen. Nu plannen de meeste scholen hun lestijden tussen 11 en 12 uur en tussen 14 en 15 uur. Veertig procent van de tijd blijven de zwembaden leeg. Vorig schooljaar liep een pilootproject met 'daluren': een blok van 9 tot 9.45 uur, eentje van 12 tot 13.30 uur en ten slotte nog één van 15 tot 15.45 uur. Wie toehapt, geniet van een tarief halve prijs. Bovendien duurt een gemiddelde zwemles dan 45 in plaats van 30 minuten. Iedereen wint."





Arenabad

Dat ziet PVDA anders. Het Deurnese districtsraadslid Kristof Vissers vindt het een 'bizarre manier' om het tekort aan zwemwater voor de scholen in te vullen. "Als je het Arenabad behoudt en de zwembaden renoveert, zou dat een betere garantie op het schoolzwemmen bieden. Die daluren zijn in de praktijk piekuren op school. Op de middag is er de lunchpauze, in de namiddag stoppen de scholen rond 15.30 uur."





Steven De Nijs is leerkracht kleuteronderwijs in De Linde. Die school ligt niet ver van het Arenabad. "Nu vertrekken we om 10 uur met de kleuters en zijn we terug om 11.45 uur. We hebben véél tijd nodig. Dat redden we nooit 's ochtends vroeg of laat in de namiddag. Op de middag moeten we bewaking organiseren en nog een aantal taken doen. En hoe gaan we de lesuren tussen 12 en 13.30 uur compenseren? Dat kunnen we niet."





Robert Scheltjens, divisiedirecteur Stedelijk Basisonderwijs, geeft toe dat de nieuwe daluren niet evident zijn. "Met creativiteit is wel véél mogelijk. In samenspraak met ouders kunnen scholen schuiven met het begin en einde van een schooldag. Niemand is ook verplicht om in het systeem te stappen. Elke school moet voor de zwemblokken drie keuzes geven. Slechts één daarvan is een daluur. Het middagblok vormt wellicht de grootste hindernis. De daluren komen vooral scholen goed uit die dicht bij een zwembad staan. Zo schep je extra ruimte voor de andere scholen."





Volgens PVDA kunnen scholen in de vroege en late uren niet rekenen op de professionele redders van de stedelijke baden. "Ze moeten dan zelf een gediplomeerd redder meenemen." De stad wimpelt dat weg. Goossenaerts: "Onze redders zijn er altijd. Het is zelfs zo dat scholen die in het verleden zélf een redder meenamen - bijvoorbeeld een vrijwilliger of een leerkracht met een diploma van redder - al de helft korting kregen. Over het tekort aan zwemwater kunnen we kort zijn: PVDA verwijst naar een Bloso-norm. Maar Bloso is nu Sport Vlaanderen en de norm bestaat niet meer. Anders zouden we in de stad Antwerpen 107 zwembaden nodig hebben. Absurd. Elke school kan hier terecht in een zwembad."