"Bloot bovenlijf? Slechtste wat je kan doen" NOORDERLIJN EXPERIMENTEERT MET KOELVESTEN VOOR BOUWVAKKERS

03 augustus 2018

02u34 0 Antwerpen Werkgevers proberen de temperaturen op de werkvloer te doen dalen. Maar wat als je werkterrein een gigantische werf is als die van de Noorderlijn? Voor de arbeiders op de Leien is het puffen en zweten. Daarom start binnenkort een experiment met koelvesten die je in koud water onderdompelt. "En hou vooral je T-shirt aan, anders heeft de zon vrij spel."

Het bouwverlof is afgelopen en dat betekent dat ook op de Antwerpse werven de activiteiten stilaan hernemen. En dat gaat dezer dagen gepaard met puffen en vooral veel zweten. Met temperaturen rond de dertig graden is het voor de arbeiders van de Noorderlijn zoeken naar middelen om op tijd af te koelen. "Het is uitzonderlijk warm. Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo warm geweest is. En ik draai al even mee", vertelt Freddy Gumula (58). Samen met zijn collega's Danny (58), Benny (58) en Giordano (53) werkt hij bovengronds aan de bestrating aan het Operaplein.





Drinken, véél drinken

"De thermometer van de camionette gaf 35 graden aan. Dat is niet ideaal om in te werken. Alles vraagt wat meer moeite", vertelt hij. Zijn collega's bevestigen dat. Maar de vrienden hebben al voldoende ervaring om te weten hoe ze zich moeten verkoelen. "Kledij is enorm belangrijk. Zowel in de winter als in de zomer", weet Danny. "Het slechtste wat je kan doen, is in je bloot bovenlijf werken. Dan heeft de zon vrij spel. Geregeld van T-shirt wisselen helpt ook. En drinken. Veel drinken."





Daarom voorziet de Noorderlijn voldoende gekoeld water waar de arbeiders continu toegang tot hebben. "We worden goed verzorgd hier. Ik heb het al anders geweten", vertelt Freddy. De Noorderlijn zal binnenkort experimenteren met speciale koelvesten. "Je moet die onderdompelen in water. De vesten houden wat water vast, waardoor je lichaam verkoeling krijgt. Maar een natte handdoek werkt ook hoor", lacht Freddy. De bouwvakkers kunnen ook een uur vroeger beginnen werken. Maar dat kan niet zomaar overal. "Dat is een beetje paradoxaal. Enerzijds hebben de mensen medelijden met de arbeiders maar wanneer ze vroeger zouden beginnen werken, maak je de buurt wakker", klinkt het bij de Noorderlijn.





Wie minder last heeft van de loden hitte, zijn de arbeiders die ondergronds bezig zijn. Al vindt de warmte stilaan ook daar zijn weg. "Ik werk graag ondergronds. In de winter is het warm en in de zomer fris. Al wordt het ook hier warmer en warmer", vertelt Eddy Verresen (53). Dat hij de zomerzon niet ziet, vindt hij niet erg. "Dit weer is niet leuk. Geef mij maar een graad of 25."





Bovendien sensibiliseert de Noorderlijn zijn arbeiders. Begin deze week was er een infomoment over hoe je je het best kan wapenen tegen de hitte.





