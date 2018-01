"Binnen maand is alles vergeten" Rector Herman Van Goethem: 20 januari 2018

02u41 0

"Tom Meeuws is zeer onvoorzichtig geweest. Hij was al kwetsbaar door wat er bij De Lijn is gebeurd en schoot zichzelf in de voet met het Land Invest-dossier. Dat komt als een boomerang terug", zo vindt Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen. "Politiek is een heel hard bedrijf. Wel, de spelers in het veld moeten dat ook weten."





Van Goethem gaat ervan uit dat het uiteenspatten van de lijst Samen de positie van N-VA voor de verkiezingen versterkt. "Met een gezamenlijke lijst haal je in ons kiessysteem met hetzelfde percentage méér zetels dan met twee partijen apart. Ik ben wel blij dat het láng voor de verkiezingen is gebeurd. Binnen een maand is alles al vergeten." Dat Jinnih Beels onafhankelijke zou blijven op de sp.a, gelooft de rector niet. "Zeker als lijsttrekker kun je niet naast de partij blijven staan. Je zou dan bijvoorbeeld niet in het partijbureau kunnen zetelen. Of er geen stemrecht hebben." (PHT)