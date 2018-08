"Bijna 12.000 auto's minder op weekdag" MEER DAN HELFT VAN VERPLAATSINGEN GEBEURT OP DUURZAME MANIER JONATHAN BERNAERTS

30 augustus 2018

02u27 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur klopt zichzelf op de borst: meer dan de helft van de verplaatsingen in Antwerpen gebeurt op een duurzame manier. "De modal split 50/50 is een feit", zegt schepen Koen Kennis, die gisteren een lesje statistiek gaf.

Welke beleidsmaker heeft tegenwoordig niet de mond vol van de 'modal shift', het vervangen van het autoverkeer door duurzame(re) vervoersmodi, zoals het openbaar vervoer of de fiets? Ook mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) probeert de Antwerpenaar te verleiden om 'Koning Auto' te laten staan.





En dat lukt hem aardig, vindt hij. Uit tellingen en bevragingen van stad (onder meer de grote mobiliteitsbevraging van 2017) én uit de gegevens van de ANPR-camera's (die zijn geplaatst voor de lage-emissiezone) blijkt dat meer dan de helft van de Antwerpenaars in 2017 de auto liet staan voor verplaatsingen naar school, werk, winkel en vrijetijdsbestedingen. "We halen daarmee de ambitie voor een 'modal split 50/50': met maximaal 50 procent autogebruik in de kernstad en minstens 50 procent gebruik van slimmere vervoersmogelijkheden", zegt Kennis.





De autobewegingen in de binnenstad zijn fors gedaald, zo concludeert de schepen. "Uit de gegevens van de ANPR-camera's blijkt dat er begin 2018 een pak minder wagens door het centrum van Antwerpen reden tegenover begin 2017. Op een weekdag loopt het verschil gemiddeld op tot bijna 12.000 wagens minder (in 2017 reden er op weekdagen - grof genomen - gemiddeld 110.000 wagens rond, red.). In het weekend gaat het om iets meer dan 6.000 wagens minder."





Tellingen

Dat fietsen in de lift zit, had u allicht al gemerkt? Uit fietstellingen van de politie (zoals bijvoorbeeld aan de Mercatorstraat) blijkt dat het aantal fietsers tussen 2015 en 2017 met 21 procent gestegen is. Marijke De Roeck van Slim naar Antwerpen: "Waarom de Antwerpenaar zo massaal op de fiets kruipt? Met de fiets weten de mensen precies hoe laat ze op hun bestemming zullen arriveren."





Ook de deelmobiliteit doet het volgens Kennis prima. "Momenteel rijden er 4.490 deelfietsen en 225 deelscooters rond in de stad. Een steeds grotere groep mensen begint de deelauto's als een volwaardig alternatief te zien. Niet onlogisch, als je weet dat een eigen auto bezitten al gauw 500 euro per maand kost."





Het openbaar vervoer blijft, volgens Kennis, ietwat achter. "Wat opvalt is dat van de Zuid-Nederlandse bezoekers 77% nog in de auto stapt om naar Antwerpen te rijden. En dat is te veel", vindt de schepen.