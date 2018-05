"Betere spreiding sociale huisvesting" 26 mei 2018

Schepen van Wonen en Sociale Zaken, Fons Duchateau (N-VA), heeft ook een beleidsaanpassing voor sociale woningen klaar. Zo zal er in de toekomst geen voorkooprecht meer gelden voor sociale huisvestingsmaatschappijen in de wijken waar de sociale huisvestingsnorm al gehaald is. Momenteel is die door Vlaanderen bepaald op 9 procent. De schepen zal nu op wijkniveau kijken of die norm al dan niet gehaald is. In wijken waar dat al het geval is, zullen dus geen nieuwe sociale woningen meer kunnen bijkomen, tenzij om oude te vervangen."We willen vooral een betere spreiding en af van concentraties aan sociale huisvesting. In wijken waar de 9 procent nog niet gehaald is, hebben we het voorkooprecht dan ook uitgebreid", zegt Duchateau. (NBA)