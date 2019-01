“Bende van Linkeroever verdient

2 miljoen euro aan drugshandel” Procureur vordert tot 6 jaar cel tegen kopstukken Patrick Lefelon

17 januari 2019

Het openbaar ministerie heeft donderdag celstraffen van 12 maanden tot 6 jaar gevorderd voor tweeëntwintig leden van de ‘Bende van Linkeroever’. Die verdiende volgens het parket dagelijks 4.000 euro door op grote schaal cannabis en hasj te dealen. De procureur wil de opbrengst van hun handel, becijferd op 2 miljoen euro, verbeurdverklaard zien.

De drugsbende kwam op 1 juli 2016 in het vizier van de politie. Betrapte drugsklanten zeiden dat ze bij de ‘Fransman’ gekocht hadden, waarna het onderzoek de codenaam ‘The French Connection’ kreeg, naar de misdaadfilm uit 1971 met acteur Gene Hackman. Er werden telefoongesprekken afgeluisterd en er volgden observaties.

Daaruit bleek volgens de procureur dat de organisatie geleid werd door Tarik A.H. en zijn rechterhand Samir B.H., voor wie respectievelijk zes en vier jaar cel werd geëist. Ze hadden twee uitvalbasissen in de Carel van Manderstraat en in de Willem Elsschotstraat op de Antwerpse Linkeroever. Daarnaast hadden ze in een ondergrondse parking nog een auto staan, waarin ze hun voorraad hasj en marihuana bewaarden, die ze in Nederland en Marokko gingen halen.

De dealers hadden het park en de parking aan de Willem Elsschotstraat als werkterrein. “Die zone werd door de organisatie geclaimd. Er werden bewakers ingezet om de kopers te beschermen en om andere dealers op afstand te houden. Er stond ook altijd iemand op uitkijk voor de politie”, zei de procureur.

De dealers kregen targets die dagelijks gehaald moesten worden. In de afgeluisterde gesprekken is te horen hoe de kopstukken bij hen informeerden naar “hoe laat” het de vorige dag was geworden. Als de verkoper “vier uur” antwoordde, had hij 4.000 euro binnengerijfd. “Vijf uur” was 5.000 euro, etc. In november 2016 volgden negentien huiszoekingen en werd de bende opgerold.

De verdediging stelde zich donderdag vragen bij de vertaling van de afgeluisterde gesprekken. “In vier gesprekken, die aan mijn cliënt worden toegeschreven, is iemand anders aan het woord. Bovendien werd een cruciale passage in een gesprek verkeerd vertaald, waardoor de incriminatieperiode ruimer werd genomen en de gevorderde verbeurdverklaring hoger is. Om een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen, moet de rechtbank kunnen vertrouwen op de inhoud van het strafdossier en dat is hier niet het geval”, pleitte advocaat Johan Platteau namens Tarik A.H.

De procureur was niet onder de indruk. “Wat de verdediging hier opwerpt, is niet zo fundamenteel als ze voorhoudt. Zeker niet als je kijkt naar het totaal van de bewijslast tegen Tarik A.H.”

De rechtbank liet het proces toch doorgaan. De eventuele problemen met vertaling van tapgesprekken zal pas bij de eindbeoordeling worden bekeken. Vandaag gaat het proces verder met de verdediging van de 22 verdachten.