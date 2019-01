"Belgisch absurdisme op z'n best" 'ILLEGAAL' ONDERZOEK MET PRIVÉDETECTIVES STOPGEZET NA EIS MINISTER Jonathan Bernaerts

19 januari 2019

10u24 0 Antwerpen In Antwerpen gaat het OCMW voorlopig geen privédetectives meer inzetten om leefloners te controleren. Vorig jaar was het OCMW daarmee - op initiatief van N-VA - gestart, maar de bevoegde federale minister Denis Ducarme (MR) eiste dat de praktijk werd stopgezet.

Schepen Fons Duchateau (N-VA), de vroegere voorzitter van het Antwerpse OCMW, gebruikte vorig jaar privédetectives om leefloners te controleren. Met de onderzoeken - die in totaal 150.000 euro kostten - wilde hij nagaan of ze vastgoed in het buitenland hadden en of ze dus wel recht hebben op een uitkering. Volgens onze informatie werd in 27 dossiers een privéfirma ingeschakeld om vermogensonderzoek te verrichten. In ‘slechts’ vijf gevallen werden effectief eigendommen in het buitenland aangetroffen.

Gerechtelijke stappen

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) won juridisch advies in en eiste dat de praktijk werd stopgezet. Anders zou hij gerechtelijke stappen ondernemen. Volgens Ducarme is het binnen de regels van het beroepsgeheim verboden dat het OCMW informatie van de steuntrekkers uitwisselt met privédetectives.

Niet blauwblauw laten

Duchateau is het oneens met de minister, maar zette de onderzoeken toch stop "om te voorkomen dat OCMW-personeel vervolgd zou worden". "Minister Ducarme zegt eigenlijk: wat de maatschappelijk assistent niet zelf heeft kunnen verzamelen, mag hij niet in rekening brengen. Zelfs als de authenticiteit van de gegevens niet ter discussie staat. Met andere woorden: we kunnen zwart op wit bewijzen dat iemand fraude pleegt, maar omdat we experts inschakelen om bewijsmateriaal te verzamelen, mag het niet. Het is Belgisch absurdisme op zijn best."

Duchateau wil de zaak niet blauwblauw laten. "We gaan onze bevindingen naar de N-VA-collega's in het federaal parlement brengen en daar kijken hoe we de juiste interpretatie kunnen geven aan het beroepsgeheim. Als er wetgevende werk nodig is, dienen we dat in en vragen we alle Vlaamse en Waalse partijen om kleur te bekennen: hoe erg vindt u misbruik van solidariteit?"

Sociale huisvesting

Coalitiepartij sp.a is altijd fel gekant geweest tegen het inschakelen van een privéfirma voor vermogensonderzoek. Tom Meeuws, bevoegd voor Sociale Zaken, vindt dat de kwestie "op federaal niveau moet worden uitgewerkt". "Dankzij akkoorden met verschillende landen kan ons land in principe beschikken over kadastrale informatie. We kunnen de gegevens jammer genoeg nog niet gebruiken omdat er onvoldoende afspraken zijn met het buitenland over deze sociale zaken. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat we anno 2019 privédetectives inschakelen omdat we er maar niet in lukken om digitale informatie uit te wisselen."

Duchateau is wél nog steeds bevoegd voor sociale huisvesting. "En daar heeft minister Ducarme geen zeg over. Die onderzoeken gaan dus door." Op het gebied van sociale huisvesting kwamen er, volgens het kabinet van Duchateau, op 38 onderzochte dossiers 13 eigendommen in het buitenland naar boven.