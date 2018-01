"Beleid heeft dit in de hand gewerkt" JINNIH BEELS: 23 januari 2018

Zowel onafhankelijke kandidate Jinnih Beels als Groen-voorzitter, Wouter Van Besien, hebben fel gereageerd op de uitspraken van de burgemeester.





Beels zegt dat De Wever nu daad bij woord moet voeren. "Het beleid van de laatste jaren heeft nog meer in de hand gewerkt dat we naast elkaar leven. Ik denk aan uitspraken over Borgerhout, weigeren om jongeren te woord te staan, stigmatiseren van bepaalde gemeenschappen. Je moet eerst een inclusief beleid voeren en dan pas kan je participatie verwachten", klinkt het.





Van Besien geeft De Wever deels gelijk maar merkt wel op dat N-VA de laatste 9 jaar mee bestuurde en dus ook mee verantwoordelijk is voor integratie.





"Veel Antwerpenaren nemen zelf initiatief om die dreigende kloof te overbruggen. Zij missen erkenning en steun van dit stadsbestuur. De handen in elkaar slaan zou ons al een stuk verder brengen. Het is de verantwoordelijkheid van het beleid om de dreigende segregatie te voorkomen", zegt hij. (NBA)