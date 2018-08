'Bear Grills van Antwaarpe' duwt lijst van nieuwe partij D-SA 21 augustus 2018

02u48 0 Antwerpen Rachid Abourig, die in 2014 bekendheid verwierf van zijn video's op de Facebookpagina 'Bear Grills van Antwaarpe' komt op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Hij zal de lijst duwen bij het Democratisch-Solidair Appèl ofwel D-SA, een nieuwe partij die vooral de burger het woord wil geven.

Bear Grills (40) nodigde destijds politici uit in zijn wagen, van Kris Peeters tot Filip Dewinter, om het voor het oog van de dashcam over politiek te hebben. De vlotte boekhouder kon zich ook aardig opwinden op een humoristische manier en dat zorgde voor heel veel jonge fans. 4 jaar geleden stemde Rachid zelf nog blanco. "Toen was er geen alternatief, noch links, noch rechts, dat me kon overtuigen", zegt Rachid. "Door de burger meer inspraak te geven, biedt D-SA dat alternatief nu wel aan. Daarom wil ik hen steunen als lijstduwer. Intussen ben ik twee jaar geleden vader geworden van een zoon. Ik vind het belangrijk dat we ook de jeugd een stem geven. Daar wil ik aan bijdragen door op de lijst te staan."





Afschaffing hoofddoekenverbod

De centrumpartij D-SA staat onder meer voor het afschaffen van het hoofddoekenverbod in het onderwijs en achter het stadsloket, de overkapping voor de Ring en meer diversiteit. Zo wil D-SA tijdelijk diversiteitsquota invoeren bij de stedelijke overheid en bij de Antwerpse politie. De ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt getrokken door Morad Ramachi. Op twee staat Meryem Sarikavak, gevolgd door Ali Acer en Yeliz Citak. De vijfde plaats gaat naar Arfan Saber. Hij zetelt voor Groen in de Deurnese districtsraad. De D-SA-lijst voor de provincieraad wordt getrokken door Khalid El Jafoufi, tevens de partijvoorzitter. (DILA)