"Autoverkeer terugdringen? Dat doen we zelf" WEBSITE ANTWERPENIZE GEEFT TIPS VOOR MINDER VERKEER DIETER LIZEN

13 juni 2018

03u02 0 Antwerpen Tegen 2030 mogen we nog maar de helft van onze verplaatsingen met de wagen doen in plaats van de huidige 70 procent. "Maar om dat te realiseren moeten we vooral het heft in eigen handen nemen", zeggen fietsactivisten Stijn Wens en Lieven Jacobs. Wie de 10 tips op hun site Antwerpenize volgt, komt al een heel eind.

"Laat je wagen een maand staan en deel die tweede gezinswagen met je buren". Het zijn slechts enkele van de tips waarmee de fietserssite Antwerpenize het Toekomstverbond in de praktijk wil brengen. Dat werd vorig jaar ondertekend door onze politici en de Antwerpse actiegroepen Ringland, Ademloos en Straten Generaal.





Tegen 2030 mogen we nog maar de helft van al onze verplaatsingen met de wagen doen. Nu is het aandeel van de wagen nog 70 procent. Maar hoe en wanneer die omschakeling moet gebeuren, dat staat niet in het akkoord. "De politiek talmt met het invoeren van drastische maatregelen. Daarom besloten we om zelf 10 tips te lanceren waarmee iedere Antwerpaar zelf aan de slag kan en een gezonder en vlotter verkeer kan creëeren", zegt Lieven Jacobs.





Volgens de jongens van Antwerpenize zijn het net de burgers die de politiek zullen aansteken. "Door allemaal zelf het goede voorbeeld te tonen, laten we zien hoe hoogdringend en maatschappelijk relevant het uitvoeren van het Toekomstverbond is", zegt Stijn Wens.





Haalbaar

Dat een maand zonder auto geen utopisch idee is, bewijzen Lieven en Stijn, allebei grafisch ontwerper, in hun eigen leven. "Wij hebben allebei geen auto en toch zijn we geen geïsoleerde loners", lacht Lieven. "Ik heb een cargofiets voor de korte afstanden en boodschappen. Als ik een verre verplaatsing moet maken, combineer ik de trein met een plooifiets of met mijn bluebike abonnement waarmee je in alle grote stations een fiets kan afhalen", zegt Lieven. "Eigenlijk is dat heel erg haalbaar."





Het helpt ook om contact te zoeken met je buren. "Bespreek de mobiliteit in je wijk of straat. Sociaal contact zorgt ervoor dat je je auto of (bak)fiets deelt, kinderen samen naar school worden gebracht, meer parkings gedeeld gebruikt worden,... Individueel autobezit is eigenlijk niet meer van deze tijd. Een wagen staat 90 procent van de tijd stil. Geen enkele fabrieksdirecteur zou investeren in een machine die 90 procent van de tijd stilstaat toch? Er bestaan allerlei initiatieven waarmee je wagens kan delen. Van Cambio en Poppy tot een omnium verzekerde wagen delen met je buren", zegt Lieven.





Eigenlijk is het vreemd dat onze stad nog zo erg op de wagen is afgesteld. "Als we tijdens de werken aan de Leien 20.000 auto's uit de stad kunnen halen, waarom zouden we dat dan niet blijvend kunnen doen?", vraagt Lieven zich af.