"Auto voldoet en toch LEZ-boete!" STAD REGISTREERT FOUTE EURONORM MERCEDES DIETER LIZEN

21 februari 2018

02u53 0 Antwerpen Benjamin Berghmans uit Ekeren rijdt met een Mercedes A Klasse met euronorm 4, maar kreeg toch een LEZ-boete van de stad. De reden? Een foutieve registratie in de LEZ-database door de stad Antwerpen. Of die boete achteraf wordt kwijtgescholden, hangt af van de goodwill van de GAS-ambtenaar van dienst. "Pure kafka", meent Benjamin.

Bij de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) kreeg Benjamin Berghmans al eens een LEZ-boete omdat hij op de Singel rondreed met een Mercedes Vito met euronorm 3. De man wilde zich geen tweede keer laten vangen en gebruikte daarna de Mercedes A180 cdi van zijn vrouw om de stad in te rijden. "Ik heb op voorhand goed gecontroleerd via de site van Mercedes of onze A-klasse wel voldeed aan de uitstootnormen van de LEZ. Dat bleek het geval, een euronorm 4. Groot was mijn verbazing toen er op 14 april vorig jaar een nieuwe LEZ-boete van 110 euro in de bus viel."





Tot op vandaag weigert Benjamin die boete te betalen, want volgens de regels van de LEZ is zijn wagen wel schoon genoeg om kosteloos rond te rijden tot januari 2020. "Mijn wagen voldoet en toch krijg ik een boete? Zeg nu nog eens dat LEZ geen melkkoe voor de stad is!", sakkert hij.





Deurwaarder

Door interesten en aanmaningen die Benjamin naast zich neergelegd heeft, is de boete intussen opgelopen tot 173 euro. "Ik heb onmiddellijk gereageerd via het nummer op de eerste boetebrief. Ze raadden me aan telefoon aan alle papieren binnen te sturen en de ontbrekende gegevens op het inschrijvingsformulier van de wagen te laten registreren. Dat heb ik binnen de week gedaan. Maar ze weigeren de boete nu kwijt te schelden omdat ik daartegen niet heb geprotesteerd met een aangetekend schrijven. Ik heb de bewuste ambtenaar wel drie keer gebeld, dan mag je er toch vanuit gaan dat het in orde komt? Toch blijven ze mij herinneringen aan die boete opsturen, ik kreeg zelfs al een deurwaarder op mijn dak. Die man gaf mij overschot van gelijk. Ik vind dit pure Kafka."





Inschrijvingsbewijs

Volgens verzekeraar Euromex staan oudere voertuigen vaak fout geregistreerd bij de stad onder euronorm 3, terwijl het voertuig toch al een euronorm 4 heeft. "Dat komt omdat de stad Antwerpen het inschrijvingsbewijs als uitgangspunt neemt om de euronorm te bepalen. Als de euronorm daar niet is ingevuld, wordt die bepaald op basis van de eerste inschrijving van het voertuig. Zo wordt er aan de wagen een euronorm toegekend, die niet altijd strookt met de effectieve euronorm die vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest."





Het is aan de eigenaar van het kenteken om in de databank de norm te laten aanpassen die de stad heeft geregistreerd. Dit moet gebeuren binnen de 24 uur na het rijden in de LEZ-zone. De eigenaar moet bewijsstukken van de effectieve euronorm voorleggen. De euronorm wordt dan gecorrigeerd en het voertuig krijgt een toelating. "Het probleem is dat een eigenaar pas kennis krijgt van de 'verkeerde' registratie als hij de boete ontvangt. Uiteraard doet hij meteen het nodige en wordt de euronorm gecorrigeerd. Het frustrerende is dat de boete behouden blijft", zo klinkt het bij verzekeraar Euromex.





Benjamin Berghmans nam een advocaat onder de arm en zoekt lotgenoten die in eenzelfde situatie zitten via benjamin.berghmans@telenet.be.