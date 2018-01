"Antwerpen onwaardig" Stéphane Verbeeck (VOKA) : 20 januari 2018

"Op deze manier gaat het niet meer over inhoud en dat is een spijtige zaak. Ik begrijp natuurlijk dat de media er een goede kluif aan heeft maar hier wordt eigenlijk niemand beter van. En het is geen goede zaak voor onze stad, Antwerpen onwaardig. We staan nog ver van de verkiezingen dus ik voorspel dat dit weinig invloed zal hebben op de echte kiesslag", zegt Stéphane Verbeeck, voorzitter van VOKA. Verbeeck had nooit veel geloof in Samen. "Het was een mathematische samenstelling om aanspraak te maken op het initiatiefrecht. Maar hier was 1 plus 1 niet 2,5. Ik heb een inhoudelijk programma gemist." (NBA)