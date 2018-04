"Als Rode Duivels kunnen gaan, wij ook" BURGEMEESTER OP HANDELSMISSIE NAAR RUSLAND ONDANKS SPANNINGEN NINA BERNAERTS

02u47 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever is samen met een honderdtal Antwerpse ondernemers, onderzoekers en ambtenaren van een 70-tal organisaties afgezakt naar Rusland voor de vierde handelsmissie. "Rusland stond heel hoog op het lijstje van de Antwerpenaars, wij maken het mogelijk", klinkt het.

Als het aan de Antwerpse ondernemers gelegen had, dan had de handelsmissie naar Rusland waarschijnlijk al veel eerder plaatsgevonden, maar diplomatieke moeilijkheden gooiden steeds roet in het eten. Hoewel het nu aanvankelijk een rustige periode leek te zijn, stond de handelsmissie bijna op de helling. "We baseren ons voor de stresstest op de Rode Duivels. Zolang zij naar het WK in Rusland gaan, kunnen wij ook op handelsmissie. Dat is logisch", zegt burgemeester Bart De Wever. "Maar toegegeven, het heeft er wel even om gespannen. Als Groot-Brittannië naar een volledige boycot gegaan was, dan hadden we deze missie moeten schrappen. Het is gelukkig niet zo ver gekomen."





In Moskou ontmoette De Wever zijn Russische collega, Sergey Sobyanin. Hij werd in 2013 herverkozen tot burgemeester van Moskou. Opvallend: hij begon oorspronkelijk als arbeider in een fabriek. "Zo'n ontmoeting levert niet onmiddellijk veel op, maar als we die protocollaire ontmoeting niet doen, dan wordt ons dat kwalijk genomen. Ik heb de burgemeester ook duidelijk gemaakt dat ondanks de politieke spanningen er geen afkeer van Russen is, en dat ze zeer welkom zijn."





Smart City

Inhoudelijk gaat de trip over de haven, de diamant, slimme technologieën en het barokjaar. Rusland is de tweede belangrijkste overzeese handelspartner voor de haven van Antwerpen, goed voor een trafiek van 14 miljoen ton goederen in 2017. Daarbij is Moskou van globaal economisch belang als vestigingsplaats voor de hoofdkwartieren van vele bedrijven. Dat benadrukte ook de CEO van het Havenbedrijf Jacques Vandermeiren. Hij stelde ook het platform NxtPort voor. Dat zou de doorkomst van gevulde en lege containers moeten optimaliseren.





Burgemeester De Wever wil van Antwerpen ook een Smart City maken, de recent opgerichte The Beacon - een zakencentrum voor innovatieve start-ups die werken rond het zogenaamde 'Internet of Things' - is daar een voorbeeld van. Hij bezocht in Moskou dan ook Skolkovo, een innovatiecentrum vergelijkbaar met Silicon Valley en in samenwerking met de gerenommeerde universiteit, MIT (Massachusetts Institute of Technology). Op deze site alleen al zitten zo'n 1.800 start-ups, vier keer meer dan in heel Antwerpen. "Ik denk dat we een aantal zaken zeker kunnen implementeren in Antwerpen. Ze zijn ook geïnteresseerd om naar ons technologiefestival Supernova te komen."





Woensdag gaat de hele delegatie naar Sint-Petersburg. Dit jaar is het de 60ste verjaardag van de stedenband tussen Antwerpen en Sint-Petersburg.