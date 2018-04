"Als je stilvalt, dan verouder je snel" Spoedarts op rust denkt niet aan rust: Myanmar is het volgende doel PHILIPPE TRUYTS

21 april 2018

02u51 0 Antwerpen Luc Beaucourt is net 70 geworden. En dan? Rust staat niet in het boekje van de gepensioneerde spoedarts uit Berchem. Zo leidt hij nog de alarmcentrale bij VAB in Zwijndrecht. En in geval van een ramp staat hij met zijn V-Med-team bliksemsnel in het getroffen land. "Eind mei wil ik de Rohingya-bevolking in Myanmar gaan helpen. Maar we hebben vrijwilligers én 30.000 euro nodig."

Noem hem gerust een medisch ondernemer. Luc Beaucourt, tot 2013 baas van de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), werkte de eerste rampenplannen van de provincie uit in 1989 en trok tienduizend keer het land rond met een choquerende diashow van verkeersslachtoffers. En daar kwamen nog de internationale missies bij.





U rent rond alsof u 40 bent. Ik wed dat u bang bent om niets te doen.

"Ik leef van de ene dag in de andere. Val je stil, dan verouder je snel. Zolang mijn lichaam het toelaat, blijf ik aan de slag. Ik doe de alarmcentrale bij VAB en begeleid oldtimerrally's in het buitenland. Ik heb altijd graag gereisd. Stop me in een vliegtuig en ik ben gelukkig."





De voorbije weken ging u op een privécruise langs de Noorse kust. Quality time.

"Eerlijk? Ik bleef bereikbaar voor de alarmcentrale. Wat mijn vrouw vond? Ach, ze kent me - en ze leest graag en véél. Neen, die cruise met een Hurtigruten-schip stond op mijn bucket list. Je vertrekt in Bergen, legt aan in 34 havens en vaart tot aan de Noordkaap en de grens met Rusland. En ik heb het noorderlicht gezien."





Romantisch. Dat zal wat anders zijn in Myanmar, waar de Rohingya-minderheid wreedaardig onderdrukt wordt. Nobelprijswinnares en minister-president Aung San Suu Kyi krijgt er niets dan onbegrip voor.

"Ik krijg eind mei een unieke kans om de Rohingya te helpen. Dat dank ik aan vroegere missies naar Myanmar. In 2008 kreeg ons medisch team als enige toegang na een cycloon. Het hoofd van de boeddhisten (de etnische meerderheid, red.) is een vriend. Aung San Suu Kyi zit geprangd tussen de oude, nog machtige militairen, en de boeddhistische bevolking. Zij kan geen duidelijke standpunten innemen."





Wat hebt u nodig voor de missie?

"Met 30.000 euro kom ik er - geld dat via het UZA gaat. Dan kan ik dertig man meenemen, reiskosten, verzekering en medicijnen inbegrepen. V-Med draait op vrijwilligers. Dat schéélt in motivatie en kost. In de Antwerpse regio kan ik rekenen op een vijftigtal mensen. Ik heb kinderartsen, verplegers, dokters en technici nodig. Een trouwe kompaan is François Van den Eynde, de Boomse brandweercommandant. Ik ga ook enkele moslims meenemen (de meerderheid van de Rohingya is moslim, red.). Belangrijk is dat ik mijn mensen wat kén. Je weet nooit hoe iemand in een crisissituatie reageert. Soms moet je hulpverleners naar huis sturen omdat ze breken."





Uw directe aanpak botst ook vaak. U werd in 2001 crisismanager bij B-FAST, tot u ruzie kreeg met de regering omdat u op de bureaucratie wees. En ook uw choquerende presentaties rond verkeersslachtoffers vielen niet overal in goede aarde.

"Ik laat het verleden liever rusten. Ik heb nergens spijt van. Gedragstherapeuten hadden kritiek op mijn diashows. Maar ik kom nog mensen tegen die erbij waren en toegeven dat ze hun gedrag aangepast hebben. Vandaag heb je dokter Luc Colemont, die tegen darmkanker strijdt. De sociale media maken zijn bereik veel groter. Ik moest nog van school naar school trekken. En B-FAST? Er is veel bijgeleerd in crisissituaties nadat ik met V-Med gestart ben. In Nepal waren we na de aardbeving in 2015 de enigen die naar het epicentrum gingen. We kwamen op 3.000 meter hoogte in Budhathum. Als 150 bedrijven elk 1.000 euro geven, dan kunnen we dat dorp heropbouwen. Mede dankzij Wereldmissiehulp bouwen we er al wel een school voor 60.000 euro."





Wat was uw moeilijkste missie?

"Haïti, na de aardbeving in 2010. Ik had 's nachts dertig tickets geboekt bij Air France. 's Ochtends hebben ze die geannuleerd. Gelukkig kon ik met B-FAST mee. In Port-au-Prince was het ziekenhuis verwoest. Ik wou een veldhospitaal bouwen, maar de stock medicijnen lag in de kelders onder het puin. We hebben met de hulp van de brandweer alles uitgegraven. Toen we weer naar België vertrokken, zeiden de Amerikanen: 'Wat jullie gedaan hebben, kunnen wij niet'."





In 2009 werd u geflitst toen u 180 km/uur reed. Moordend voor uw imago.

"Ik was daar beschaamd over. Ik reed op een lege snelweg, en lette niet op de snelheid. Een wagen kwam achter mij rijden en ik versnelde nog. Tot bleek dat het een anonieme politieauto was. Toen heb ik beslist om te stoppen met voordrachten over verkeersslachtoffers. Mijn geloofwaardigheid was eraan."





U was ook politicus. Eerst bij CVP, daarna bij VLD. Mogen ze u nog bellen?

"Laat maar. Voor een uitvoerend mandaat ben ik te oud. Een denktank, dát zegt me nog wat. De groep senioren groeit aan, maar hun stem weegt te licht. Als ik terugkijk op mijn politieke carrière... Tja, dat voelde aan als de processie van Echternach. Op een lager niveau kan je niet beslissen. Terwijl ik dat als spoedarts de hele tijd deed. En beloften? Marc Van Peel (CD&V) beloofde me eens de derde plek op de Vlaamse lijst in 1999. Er kwam niets van in huis."