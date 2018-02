"Alles geprobeerd om haar te redden" BEWOONSTER RISKEERT 2 JAAR VOOR FATALE VAL VROUW OP DRUGSFEESTJE JONATHAN BERNAERTS

08 februari 2018

02u32 0 Antwerpen Een Marokkaanse dealer en de bewoonster van een penthouse in Antwerpen riskeren 5 en 2 jaar cel voor de dood van Nadia El Hamrouni (37) uit Berchem. De moeder van 4 stierf begin vorig jaar na een val van 15 verdiepingen hoog. Ze had op een drugsfeestje cocaïne en slaapmiddelen genomen.

De rust op domein Hertogenpark aan de Karel Oomsstraat werd begin januari vorig jaar verstoord door Nathalie G. (42), de bewoonster van een penthouse op de vijftiende verdieping, en haar vrienden. Het gezelschap bouwde dagenlang een stevig feestje. De alcohol vloeide rijkelijk en er werd ook cocaïne gesnoven. Nadia El Hamrouni (37) uit Berchem, moeder van vier kinderen, was ook aanwezig.





Hysterisch

Op 8 januari 2017 combineerde Nadia in het penthouse van Nathalie G. cocaïne met het slaapmiddel Zolpidem. Een slecht idee: ze werd paranoïde en verliet hysterisch het appartement. Ze dwaalde door de gangen en trok willekeurig deuren en kasten open. Yassine H., die het gezelschap van drugs voorzag, probeerde Nadia te overhalen om weer naar binnen te komen. Zonder succes: de vrouw werd angstig en klauterde via de nooddeur naar het dak. Intussen was ook Nathalie G. erbij gekomen. Samen met Yassine H. ging ze op het dak met de bedoeling om Nadia weer naar beneden te halen. Maar de vrouw was zo uitzinnig dat ze over een muurtje klom en vijftien verdiepingen naar beneden viel. Ze was op slag dood. Klanten van de Albert Heijn aan de overkant van de straat hadden het drama zien gebeuren en verwittigden de politie.





Valse naam

Yassine H. kreeg het doodsbenauwd toen hij de politie zag arriveren. Hij had nog een lange gevangenisstraf openstaan en gaf daarom in eerste instantie een valse naam op. Ook Nathalie G. werkte het onderzoek tegen door te zeggen dat ze het dodelijke slachtoffer nog nooit had gezien. Pas toen de twee in voorhechtenis werden genomen gingen ze met mondjesmaat over tot bekentenissen.





Tranen

Het proces rond de dood van Nadia ging gisteren aanvankelijk van start zonder beklaagden. Nathalie bleef thuis omdat ze dealer Yassine H. vreest (na zijn vrijlating bedreigde hij haar meermaals). Maar omdat Yassine H. spoorloos blijkt en dus verstek laat, besliste Nathalie G. gisteren om alsnog toch te komen. Ze barstte tijdens de zitting in tranen uit. "Met de dood van Nadia heb ik niets te maken", snikte ze. "Ze was door de drugs helemaal van de kaart. Ze zag geesten en is naar het dak gelopen. Ik heb alles geprobeerd om haar te redden. Ik heb zoveel spijt dat het niet gelukt is."





Het Openbaar Ministerie vervolgt Yassine H. voor het leveren van drugs, met de dood van Nadia tot gevolg. Hij riskeert 5 jaar cel en 16.000 euro boete. Nathalie G. hangt 2 jaar cel en 12.000 euro boven het hoofd omdat ze haar penthouse ter beschikking had gesteld voor het gebruiken van drugs. Het Openbaar Miniserie vindt de dood van Nadia een verzwarende omstandigheid.





"Dat er in het penthouse drugs werden gebruikt kunnen we niet ontkennen", pleitte Xavier Potvin, die voor Nathalie G. een werkstraf vroeg. "Maar aan de dood van Nadia treft mijn cliënte geen schuld. Volgens de wetsdokter stierf Nadia aan de gevolgen van de val die ze zelf veroorzaakte. Strikt juridisch pleegde ze dus zelfmoord." De nabestaanden reageerden gechoqueerd. "Zelfmoord? Dat zou Nadia nooit doen. Ze heeft vier kinderen", zei de zus van het slachtoffer.





Vonnis op 7 maart.