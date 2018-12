“Alle zeven zeesluizen op termijn energieneutraal”

Test met hydroturbine om via waterstroom energie op te wekken BJS

07 december 2018

12u03 0

De Antwerpse haven wil af van haar vervuilende zeesluizen. Deze week vond een belangrijke stap in de richting van een circulaire en koolstofarme haveneconomie plaats: het Havenbedrijf Antwerpen plaatste in de Kallosluis een hydroturbine om het opwekken van energie uit waterstroom te testen.

De haven van Antwerpen telt momenteel zeven zeesluizen, waar dagelijks gigantische hoeveelheden water worden versast. Om te testen hoe deze waterstroom ingezet kan worden om elektriciteit op te wekken, heeft het Havenbedrijf Antwerpen deze week in de Kallosluis een hydroturbine met een theoretisch vermogen van 100 kW (kilowatt) geplaatst.

Matthias Lootens, onderhoudsingenieur bij Havenbedrijf Antwerpen: “De turbine heeft een verticale as van 15 meter lang die in een waterafvoerkanaal werd geplaatst en daar gebruikt maakt van de kracht van de waterstroom om energie op te wekken. Het is de eerste keer dat een dergelijk systeem wordt toegepast op een zeesluis. Waterstroming zorgt voor extra uitdagingen, zoals slibafzetting, maar het is ons gelukt om de hydroturbine succesvol te plaatsen en we zijn nu volop bezig met de testen.”

Het gaat om een eerste proeffase tot eind januari 2019, om het elektrisch potentieel vermogen van deze techniek te meten. Na afloop van deze testfase volgt een evaluatie en indien de testen succesvol zijn, is de volgende stap om de hydroturbine door middel van een generator met het elektriciteitsnet te verbinden.

“De Kallosluis heeft een jaarlijks verbruik van ongeveer 500 MWh (megawattuur). De testen zullen uitwijzen hoeveel energie er precies kan worden opgewekt”, zegt het Havenbedrijf Antwerpen. “En dus hoeveel turbines er moeten worden ingezet om, tegen 2020, de Kallosluis volledig op de kracht van waterstroom te laten werken en daarmee energieneutraal te maken. Vervolgens kan dan worden uitgebreid naar de andere zes sluizen in de haven.”

Piet Opstaele, Innovation Enablement Manager bij Havenbedrijf Antwerpen: “Samen met de hele havengemeenschap bouwen wij aan een duurzame haven. Energietransitie speelt daarin een cruciale rol, maar is ook een grote uitdaging. Op termijn is het onze doelstelling om alle sluizen in de haven volledig energieneutraal te maken door middel van het gebruik van waterkracht. Dit betekent een jaarlijkse energiebesparing van 1500 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 425 gezinnen. Deze test zal ons belangrijke inzichten geven om hier in verdere en concrete stappen te kunnen zetten.”