"Al 4 KO's geslagen in eerste ronde" BOKSCLUB BBS STOOMT ZICH KLAAR VOOR 'RUMBLE IN DE ROMA' DIETER LIZEN

05 april 2018

02u31 0 Antwerpen Morgen staat er met 'Rumble in de Roma' een spectaculaire boksavond op het programma in de prachtige historische cinemazaal aan de Turnhoutsebaan. Wij gingen al even de temperatuur opmeten op de voorlaatste training van de organiserende Borgerhoutse boksclub BBS Antwerpen.

Van een docent filosofie tot scholieren, boksclub BBS in Borgerhout staat open voor iedereen vanaf 14 jaar tot een jaar of 40, op voorwaarde dat hij of zij ook keihard wil trainen. Wie te laat komt mag gelijk weer naar huis, wie te veel trainingen skipt, mag zijn lidkaart inleveren. Coach Bert Van der Jeught wil hier kampioenen klaarstomen, zoveel is duidelijk. "Ik geef ook les in het technisch onderwijs, dat is handig meegenomen natuurlijk", zegt Bert. Maar waar sommige van deze jonge boksers zich naar school moeten slepen, trainen ze hier vol discipline en overgave. Dat is nodig ook, want Bert legt er de pees op. Touwtjespringen als opwarming. Daarna techniek oefenen door een zware stootbal aan elkaar te passeren. Vervolgens tientallen keren pompen en met de handschoenen aan stoten oefenen op elkaar. Tot slot mogen ze een paar rondes met elkaar sparren, in of naast de ring.





De meeste jongens en meisjes komen dan wel uit de buurt, hun roots liggen over de hele wereld: Senegal, Armenië, Marokko, Italië, Afghanistan, Tsjetsjenië... Blank of zwart, jood of moslim, hier lijkt het wel één familie, met het Nederlands als enige voertaal. Enkel wie een jaar lang minstens vier keer per week anderhalf uur komt trainen, komt in aanmerking om wedstrijden te boksen. De resultaten zijn er ook naar. Berts boksers gaan op het Vlaams kampioenschap olympisch boksen geregeld met goud naar huis. Voor het event in de Roma zijn er 5 van zijn boksers van BBS uitverkoren om deel te nemen, onder wie een meisje, de onverschrokken Maura.





Zoon van olympisch kampioen

Zowel de clubleden als boksfans kijken nu al reikhalzend uit naar de match van Sami Abdul Wahid, driemaal Vlaams kampioen, één keer Belgisch kampioen en één keer Zuid-Hollands kampioen. "Van mijn achttien kampen verloor ik er vier op punten. De rest heb ik allemaal gewonnen, onder meer met vier knock-outs in de eerste ronde", lacht Sami. Na de middenjury heeft hij de schoolbanken nu verruild voor een droom: profbokser worden en internationale titels veroveren. De olympische spirit heeft hij alvast in zijn bloed. "Mijn vader was worstelaar voor Afghanistan en haalde ooit brons op de Olympische Spelen. Ik ben echter geboren om te boksen. Ik train er ook elke dag hard voor", zegt Sami.





Sami moet weer de ring in, sparren tegen zijn maatje Harood die vrijdag zijn allereerste kamp bokst. "Ik ben vereerd dat ik vrijdag mag boksen in het decor van de Roma", zegt Harood. "Mijn hele familie komt kijken, behalve mijn moeder. Zij wil niet zien dat ik klappen krijg." Wie het boksgala in de Roma wil bekijken, moet snel zijn, er zijn al 600 kaartjes voor het event de deur uit.