"Al 1 huurder op de 6 heeft extra hulp nodig" SOCIALE WOONMAATSCHAPPIJ WOONHAVEN WORDT 10 JAAR NINA BERNAERTS

22 augustus 2018

02u47 0 Antwerpen De grootste sociale woonmaatschappij van Vlaanderen wordt 10 jaar. Ze is verantwoordelijk voor het onderdak van 34.175 huurders, vergelijkbaar met een stad zoals Lier. Tegelijk staan er nog 16.632 op de wachtlijst. "Er is meer en meer ook een zorgvraag."

De cijfers van Woonhaven zijn indrukwekkend; zo heeft het een patrimonium van 17.861 woningen waarin de laatste 10 jaar 516 miljoen euro werd geïnvesteerd. Op dit moment zijn er 21 lopende projecten in Antwerpen voor 1.508 woningen en worden er nog eens 14 grote projecten voor nog eens 885 woningen voorbereid, een investering van 95 miljoen euro. Het is dan ook die schaalvergroting waar de sociale huisvestingsmaatschappijen in de zomer van 2008 naar op zoek waren. Perisfeer, De Goede Woning, Onze Woning en Huisvesting Antwerpen fusioneerden 10 jaar geleden waardoor plotsklaps de grootste sociale verhuurder in Vlaanderen ontstond.





Wouter Gehre werkt sinds 2010 bij Woonhaven, sinds 2014 als directeur. "De grootste verandering op 10 jaar is ongetwijfeld de fusie zelf geweest. Als één verhuurkantoor kan je gewoon op veel grotere schaal werken. De basisopdracht is altijd dezelfde geweest: een degelijke woning aan een betaalbare prijs voor onze huurders. Anderzijds hebben we de laatste jaren ook erg ingezet om toch ook heel dicht bij die huurders te staan. Zo zijn er bijvoorbeeld een dertigtal conciërges actief die de leefbaarheid moeten verbeteren."





Wachtlijst verdubbeld

Sociale huurwoningen moeten aan hogere eisen voldoen dan een private ontwikkelaar, maar dat vindt Gehre geen obstakel. "We overleggen wel met de Vlaamse minister om het financieringsmodel van de sector te herbekijken. Zodat de kloof tussen onze kosten en te lage inkomsten verkleint."





In 2008 stonden er 7.802 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Vandaag is dat om en bij de 16.632. "Dat zie je bij alle sociale huisvestingsmaatschappijen en dat is natuurlijk erg moeilijk. Maar er zijn beleidskeuzes en daar houden wij ons aan. Onze taak is om onze huurders een kwalitatieve woning te bieden tegen een sociale prijs. We zetten daarom nu ook vooral in op de renovatie van verouderde woningen. Momenteel is één op zes in de laatste 10 jaar vernieuwd, een investering van een half miljard. Dat is aan een stevig tempo en we willen dat elan ook voortzetten."





Naast het financiële plaatje is volgens de directeur ook de vermaatschappelijking van de zorg, een uitdaging voor het komende decennium. "Meer en meer worden we geconfronteerd met huurders die ook een bepaalde problematiek meedragen. Wij begeleiden die mensen nu al naar enkele partners. Zo is er het project, SSeGA, waar wij een partnerschap hebben met de geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen. Bewoners die bijvoorbeeld voor overlast zorgen, kunnen een achterliggende problematiek meedragen en wij begeleiden hen naar hulp. Maar ook mensen die moeilijkheden hebben met hun huisboekhouding of met poetsen laten we begeleiden. Vandaag zien we dat 16 procent van onze nieuwe huurders een vorm van extra begeleiding nodig hebben. Dat is toch één van onze uitdagingen voor de komende jaren."