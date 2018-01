"Agenten gebruikten te veel geweld" PROCUREUR KLAAGT POLITIE AAN BIJ CAFÉRUZIE IN NECO66 PATRICK LEFELON

02u45 0 Foto Patrick Lefelon Dit beeld uit een filmpje van de vechtpartij toont hoe de agenten vuistslagen uitdeelden aan de cafégangers om ze te overmeesteren. Antwerpen Vier agenten die aangeklaagd worden voor buitensporig geweld bij een caféruzie, voelen zich onrecht aangedaan. "Als de cafégangers zich rustig hadden gedragen, was er niets gebeurd", zeggen de agenten. De Turkse vader rond wie de hele heisa in café Neco66 ontstond, is ondertussen overleden, wat het proces vrijdag extra moeilijk maakte voor de familie. De procureur vraagt vier maanden cel met uitstel voor de agenten.

Een politieploeg werd op 2 augustus 2014 naar café Neco66 gestuurd in de Van Kerckhovenstraat. Rasim T. was er met bebloed hoofd binnen gekomen, op zoek naar de mannen die hem kort daarvoor hadden aangevallen. Even later kwamen ook zijn zonen Skender en Kasim ter plaatse. Eén van hen had een houten tafelpoot met een grote vlinderschroef mee waarmee hij de politie aanviel.





Honderd toeschouwers

Een toeschouwer filmde de tussenkomst van de agenten. Dat filmpje werd vrijdag op de rechtbank afgespeeld. De agenten gaven uitleg bij hun tussenkomst. "Nooit gaan wij naar een incident vanuit het idee om eens een goei robbertje te vechten", zei één van de meest geroutineerde agenten. "Ik werk al zeven jaar in de moeilijke wijk van Antwerpen-Noord. Nooit ben ik zo zwaar aangevallen. Bij een caféruzie proberen wij zo snel mogelijk de verdachten te arresteren en te ontzetten. Dat is ook hier gebeurd. Vergeet niet dat buiten het café 100 tot 150 heetgebakerde toeschouwers stonden toe te kijken."





Kort en krachtig tussenbeide komen, zoals de regels het voorschrijven. Dat brachten alle agenten als verdediging aan. Zij toonden op de videobeelden aan waarom zij vuistslagen en trappen hadden uitgedeeld om zo de verdachten te overmeesteren en handboeien om te doen. Eén van de agenten suggereerde de rechter om thuis te oefenen. "Iemand die met gebalde vuisten voor je staat, kan je moeilijk de armen op de rug krijgen om te boeien. Wij hebben geleerd vuistslagen op de schouder te geven om de armen van de tegenstrever te ontspannen en hem gemakkelijker op de rug te kunnen boeien. U moet het zelf thuis maar eens proberen, met uw vrouw of kinderen."





Procureur Ben Theunis had toch twijfels bij het optreden van de agenten. "Elk redelijk mens stelt zich vragen bij het zien van die beelden. Vragen over de aard en de intensiteit van het geweld, dat bleef doorgaan ook al konden de zonen zich niet meer verweren. Zij hebben zich inderdaad weerspannig opgesteld, maar uit de getuigenverklaringen en het onderzoek van de Algemene Inspectie blijkt dat ze geen geweld hebben gebruikt. De agenten reageerden buitenproportioneel."





De procureur vorderde een celstraf van vier maanden met uitstel en 600 euro boete tegen vier agenten.





Advocaat Walter Damen die de agenten verdedigde, vroeg zich af waarom vader en zonen T. zich zo hadden verweerd. "De agenten hebben gedaan wat elke agent in hun plaats zou doen. Als de vader en zijn zonen gewoon het gezag van de politie gerespecteerd hadden en mijn cliënten hun werk hadden laten doen, dan hadden we hier nu niet gestaan." Damen vroeg de vrijspraak voor de agenten.





Tafelpoot

Skender en Kasim T., die eerder al veroordeeld werden voor geweldsdelicten en voor wie nu respectievelijk zes en acht maanden cel en 600 euro boete werd gevorderd, vroegen eveneens de vrijspraak. "Zij waren enkel naar het café gekomen om hun psychisch zieke vader veilig naar huis te brengen. Zij ontkennen dat zij die tafelpoot hadden meegebracht om de agenten aan te vallen", pleitte advocaat Anthony Mallego. Vader Rasim T. is eind vorig jaar overleden, waardoor de strafvordering tegen hem vervalt.





De rechter spreekt zich uit op 9 februari.