"Agent erger gestraft dan zware criminelen" POLITIE VERBOLGEN: COLLEGA KRIJGT 2 JAAR CEL VOOR BUITENSPORIG GEWELD JONATHAN BERNAERTS

14 juni 2018

02u45 0 Antwerpen Een Antwerpse politieman, die zeven jaar geleden in het Schipperskwartier buitensporig geweld pleegde op een dronken man, heeft in beroep een fors zwaardere straf gekregen. Filip V. (48) is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar effectief. Zeer waarschijnlijk speelt de beklaagde zijn huidige job bij federale politie Antwerpen kwijt.

"Sommige criminelen die zware feiten plegen komen er goedkoper vanaf. Waar is de verhouding? De feiten zijn al 7 (!) jaar geleden." Bij de federale politie Antwerpen is het nieuws over de zware veroordeling - in eerste aanleg werd die 4 jaar volledig met uitstel uitgesproken - van hun "voorbeeldige, correcte collega" ingeslagen als een bom.





Maand in coma

De feiten dateren van 1 april 2011, toen Filip V. nog bij de lokale politie werkte. Het slachtoffer, Nik Gils (39) uit Turnhout, liep die dag onder invloed van drugs door het Schipperskwartier. Getuigen verwittigden de politie. Toen agent Filip V. en zijn collega Olivier S. (35) ter plaatse kwamen, lag Gils op de grond. Volgens hen werd de dertiger agressief. Ze boeiden hem, in afwachting van de ziekenwagen.





Gils wilde daarna nog weglopen. Filip V. werkte hem tegen de grond, legde zijn arm rond de hals van Gils en paste een wurgtechniek toe. Olivier S. ging op zijn benen zitten. Getuigen zagen hoe Gils blauw aanliep. De dertiger moest gereanimeerd worden en lag een maand in coma. Hij werd met een zwaar hersenletsel wakker en is voor de rest van zijn leven hulpbehoevend. Het hof vond dat Filip V. te ver was gegaan. Gils was in het begin weerspannig geweest, maar samen met zijn collega hadden ze hem in bedwang moeten kunnen houden. De armklem, die enkel in levensbedreigende situaties mag worden toegepast, was hier niet gerechtvaardigd én Filip V. had hem ook zonder overleg met zijn collega toegepast.





Ook slachtoffer veroordeeld

Het hof vond, in tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg, dat Olivier S. geen schuld trof en sprak hem vrij. Gils werd net zoals in eerste aanleg veroordeeld voor weerspannigheid en kreeg één maand voorwaardelijk.





Filip V. en zijn werkgever, de stad Antwerpen, werden veroordeeld tot het betalen van bijna 377.000 euro schadevergoeding aan Nik Gils. De politieman wacht ook nog een tuchtsanctie. Wegens de zware effectieve veroordeling lijkt zijn ontslag door de politieleiding onafwendbaar. Naar de gevangenis moet Filip V. niet: effectieve straffen onder de drie jaar worden in ons land uitgezeten met een enkelband. De verdediging van V. gaat zich beraden over cassatieberoep. Het is niet de eerste keer dat het hof zwaar uithaalt naar politiemensen. In 2016 werden twee inspecteurs veroordeeld tot 7 en 9 maanden effectief voor een ruzie in café Den Doedelzak. De mannen waren niet in functie. En vorig jaar legde het hof in de zaak over de dood van Jonathan Jacob zwaardere straffen op aan de leden van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT).